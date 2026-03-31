Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika

Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika

31.03.2026 9:29
Autor: ČTK

Německý průmysl čelí výrazně rostoucí nejistotě v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Podle průzkumu institutu Ifo očekává devět z deseti průmyslových podniků negativní dopad na své hospodaření, přičemž hlavními riziky jsou zvýšené ceny energií, omezení v námořní a letecké dopravě a narušení dodavatelských řetězců. Čtvrtina firem zároveň hlásí obavy z oslabující poptávky na klíčových exportních trzích.

Zhruba 90 procent německých průmyslových podniků očekává, že íránská válka ovlivní jejich obchody. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. Jen devět procent jich žádný vliv na své podnikání v současnosti nevnímá.

"Konflikt má bezprostřední dopad na průmysl, především ale vyvolává velkou nejistotu," uvedl Klaus Wohlrabe z institutu Ifo. "Mnoho firem se připravuje na dodatečnou zátěž v nadcházejících měsících," dodal.

Za důvod svých obav označilo 78 procent průmyslových podniků zvýšené ceny energií. Omezení v lodní dopravě a problémy v dodavatelských surovinových řetězcích uvedlo jako zdroj nejistoty 36 procent firem. Dalších 16 procent pak označilo za důvod k obavám omezení v letecké dopravě. Zhruba čtvrtina dotázaných průmyslových podniků se pak o budoucí obchody obává kvůli klesající poptávce na důležitých exportních trzích, uvedl institut Ifo.

"Výsledky jasně ukazují, že hospodářské důsledky íránské války se už projevují a mohly by se prostřednictvím různých kanálů ještě prohloubit," uvedl Wohlrabe. "Čím déle bude nejistota trvat, tím větší budou ekonomické problémy podniků," dodal.

Spojené státy a Izrael na konci února napadly Írán, deklarovaným cílem bylo zabránit mu v dalším rozvoji vojenského jaderného programu a programu balistických raket. Teherán v odvetě zahájil útoky na Izrael, na americké vojenské základny na Blízkém východě i na vojenské a civilní cíle v okolních arabských státech.

 

31.03.2026
13:08CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
12:53Goldman Sachs: Rekordní shorty otevírají prostor pro prudký odraz akcií, ale rizika se obrací směrem vzhůru  
12:30Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
11:36ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022
11:17Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru  
11:02Wilson: Korekce na S&P 500 se blíží svému konci, ale zůstávají tu rizika na straně sazeb  
9:35Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
9:29Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika
9:22Rozbřesk: Íránský konflikt zvyšuje tlak na evropský automotive, sektor čelí zdražení vstupů i slabší poptávce
8:52Dnes vyjde zpřesněné HDP, Trump údajně uvažuje o ukončení války i bez volného Hormuzu a Fed má prostor jen pozorovat  
6:03Proč zlato i akcie obranných společností po propuknutí války oslabily?  
30.03.2026
22:02Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže  
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  
15:59Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem
15:34SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
14:45MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
14:40Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět