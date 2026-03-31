Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika

Německý průmysl čelí výrazně rostoucí nejistotě v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Podle průzkumu institutu Ifo očekává devět z deseti průmyslových podniků negativní dopad na své hospodaření, přičemž hlavními riziky jsou zvýšené ceny energií, omezení v námořní a letecké dopravě a narušení dodavatelských řetězců. Čtvrtina firem zároveň hlásí obavy z oslabující poptávky na klíčových exportních trzích.
Zhruba 90 procent německých průmyslových podniků očekává, že íránská válka ovlivní jejich obchody. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. Jen devět procent jich žádný vliv na své podnikání v současnosti nevnímá.
"Konflikt má bezprostřední dopad na průmysl, především ale vyvolává velkou nejistotu," uvedl Klaus Wohlrabe z institutu Ifo. "Mnoho firem se připravuje na dodatečnou zátěž v nadcházejících měsících," dodal.
Za důvod svých obav označilo 78 procent průmyslových podniků zvýšené ceny energií. Omezení v lodní dopravě a problémy v dodavatelských surovinových řetězcích uvedlo jako zdroj nejistoty 36 procent firem. Dalších 16 procent pak označilo za důvod k obavám omezení v letecké dopravě. Zhruba čtvrtina dotázaných průmyslových podniků se pak o budoucí obchody obává kvůli klesající poptávce na důležitých exportních trzích, uvedl institut Ifo.
"Výsledky jasně ukazují, že hospodářské důsledky íránské války se už projevují a mohly by se prostřednictvím různých kanálů ještě prohloubit," uvedl Wohlrabe. "Čím déle bude nejistota trvat, tím větší budou ekonomické problémy podniků," dodal.
Spojené státy a Izrael na konci února napadly Írán, deklarovaným cílem bylo zabránit mu v dalším rozvoji vojenského jaderného programu a programu balistických raket. Teherán v odvetě zahájil útoky na Izrael, na americké vojenské základny na Blízkém východě i na vojenské a civilní cíle v okolních arabských státech.