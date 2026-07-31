Fidelity: Volatilita a pesimismus vytváří příležitosti. Favority jsou měď, uran, hliník i drahé kovy

Navzdory nedávné volatilitě způsobené geopolitickými riziky, očekáváním vývoje úrokových sazeb a kolísavou náladou investorů zůstává podle Fidelity International dlouhodobý výhled pro suroviny spojené s energetickou transformací pozitivní. Růst poptávky podporuje nejen přechod na čistší zdroje energie, ale také snaha o zabezpečení dodavatelských řetězců, industrializace rozvíjejících se ekonomik, investice do infrastruktury pro umělou inteligenci a klimatické změny, přičemž atraktivní příležitosti vidí správce aktiv zejména v biopalivech, hliníku, mědi, uranu, vzácných zeminách a drahých kovech. Nedávné tržní výkyvy podle něj vytvořily u některých titulů nesoulad mezi cenou a jejich fundamentální hodnotou, což otevírá prostor pro selektivní investice do firem s kvalitními aktivy, silnými rozvahami a schopností generovat stabilní peněžní toky.
„Geopolitické napětí zvyšuje důraz na bezpečnost dodavatelských řetězců strategických surovin, industrializace rozvíjejících se ekonomik nadále podporuje dlouhodobou poptávku po materiálech a investice do datových center souvisejících s umělou inteligencí představují další zdroj poptávky po energiích a infrastruktuře. Současně zůstává nabídka omezená v důsledku kapitálové disciplíny, vyšších nákladů na obnovu kapacit, složitých povolovacích procesů a omezených volných výrobních kapacit u řady klíčových komodit,“ uvádí Oliver Hextall, portfolio manager Fidelity International.
Vedle geopolitiky se dalším významným hybatelem komoditních trhů stává počasí. Klimatický jev El Nino má potenciál narušit jak těžební, tak zemědělské dodavatelské řetězce. Nadměrné srážky v některých částech Jižní Ameriky – a naopak jejich nedostatek v jiných oblastech – mohou negativně ovlivnit těžbu i logistiku, zatímco dopady počasí v klíčových zemědělských regionech se budou lišit podle jednotlivých plodin a lokalit. Tyto skutečnosti podle názoru Fidelity International potvrzují, proč se současný komoditní cyklus strukturálně liší od předchozích cyklů.
Nový komoditní supercyklus tažený strukturální poptávkou a omezenou nabídkou
Níže uvedený graf ilustruje dlouhodobé cyklické chování tohoto sektoru, kdy po obdobích výrazné nadvýkonnosti často následují dlouhá období korekce, což vede investory ke skepsi ohledně dlouhodobého investičního potenciálu. Současný cyklus se však výrazně liší od komoditního boomu taženého Čínou v první dekádě tohoto století. Poptávka je dnes mnohem větší, ale nabídku stále více omezuje dlouhodobé podinvestování, kapitálová disciplína producentů, zdlouhavé povolovací procesy, rostoucí náklady na obnovu kapacit a stále častěji také klimatické vlivy. Tato kombinace faktorů podporuje názor, že nedávnou volatilitu je třeba vnímat v kontextu strukturálně silnějších fundamentů trhu s materiály pro energetickou transformaci.
Zdroj: LSEG Workspace, k 30. 6. 2026. Return Index v amerických dolarech, přepočtený na hodnotu 100 k 31. 12. 1999.
Biopaliva: regulační podpora i marže zůstávají příznivé
Sektor biopaliv, rostlinných olejů a metanolu nejprve profitoval z geopolitického napětí kolem Íránu díky rostoucím obavám o energetickou bezpečnost a podpoře domácích dodavatelských řetězců, přičemž pozitivně působila i regulatorní podpora obnovitelných paliv v USA. Přestože následný odliv kapitálu z aktiv spojených s geopolitickými tématy část zisků smazal, fundamenty zůstávají podle Fidelity International silné díky nadprůměrným maržím, příznivému regulatornímu prostředí, schopnosti generovat peněžní toky a dlouhodobému důrazu na energetickou bezpečnost.
Hliník: prudký obrat nálady na trhu, nikoli však úplná normalizace
Hliník po počátečním růstu vyvolaném obavami z narušení dodávek na Blízkém východě část zisků odevzdal, protože investoři začali sázet na normalizaci trhu, možný růst produkce v zemích Perského zálivu, Číně a Indonésii a uvolňování zásob. Fidelity International však upozorňuje, že omezení na straně nabídky přetrvávají a nejsou tak mírná, jak trh předpokládá, takže současný pesimismus investorů může vytvářet selektivní investiční příležitosti.
Měď: strukturální poptávka zůstává silná, krátkodobý cenový vývoj je však méně jistý
Měď podle Fidelity International zůstává jednou z nejatraktivnějších dlouhodobých investic díky klíčové roli v elektrifikaci, dekarbonizaci a průmyslovém rozvoji, přičemž její výhled podporuje silná poptávka a rostoucí omezení na straně nabídky. Přestože krátkodobě ceny ovlivňují vyšší zásoby, americká celní politika a částečné nahrazování mědi levnějšími materiály, nové těžební projekty narážejí na regulatorní, environmentální i nákladové překážky, což zvyšuje hodnotu kvalitních producentů a vytváří atraktivní příležitosti pro pečlivě vybrané těžařské společnosti.
Uran: slabší sentiment, býčí investiční příběh však zůstává zachován
Přestože zájem investorů o uran po předchozím silném růstu dočasně ochladl, Fidelity International nadále vidí velmi příznivý dlouhodobý výhled díky rostoucí podpoře jaderné energetiky jako spolehlivého nízkoemisního zdroje elektřiny, zejména v Číně, Indii i západních zemích. Zároveň zůstává nabídka uranu omezená kvůli letům nedostatečných investic a dlouhé době potřebné k rozvoji nových dolů, což může v budoucnu dále prohlubovat nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.
Vzácné zeminy a lithium: strategický význam, selektivní přístup
Vzácné zeminy si podle Fidelity International zachovávají strategický význam díky snaze států diverzifikovat dodavatelské řetězce mimo Čínu, zatímco u lithia správce aktiv část pozic snížil kvůli nástupu sodíko-iontových baterií. Ty by mohly postupně ukrajovat podíl lithiu zejména v segmentu stacionárních úložišť energie, přestože jejich širší využití v elektromobilech je zatím nejisté a dlouhodobý dopad na poptávku po lithiu zůstává otevřený.
Drahé kovy: disciplinovaná expozice vůči zlatu a stříbru
Přestože ceny zlata a stříbra po předchozím silném růstu konsolidovaly kvůli očekávání vyšších úrokových sazeb, Fidelity International zůstává vůči drahým kovům střednědobě optimistická díky přetrvávajícím obavám o veřejné finance, oslabování měn, dedolarizaci a silné poptávce centrálních bank. Za atraktivní považuje zejména nízkonákladové producenty s vysokou schopností generovat volné peněžní toky, přičemž u stříbra nadále vidí významný dlouhodobý potenciál navzdory přetrvávající cenové volatilitě.
„Nedávná volatilita nezměnila naše přesvědčení o dlouhodobých investičních příležitostech v oblasti materiálů pro energetickou transformaci. Naopak vytvořila zajímavé příležitosti vyplývající z atraktivnějšího ocenění některých částí trhu. Pokud něco potvrdila, pak především význam investic do společností s kvalitními aktivy, odolnými rozvahami a disciplinovaným přístupem k alokaci kapitálu, při současném zachování selektivního přístupu k ocenění.
Společným jmenovatelem biopaliv, hliníku, mědi, uranu i drahých kovů je skutečnost, že krátkodobý sentiment investorů se změnil, zatímco střednědobé fundamenty na straně nabídky i poptávky zůstávají příznivé. Portfolio navíc těží z diverzifikované expozice vůči oblastem, jako jsou zemědělství, průmyslové plyny nebo obalové materiály, což rozšiřuje investiční příležitosti a zároveň snižuje závislost na vývoji jednotlivých komoditních cyklů. Proto i nadále považujeme tržní výkyvy za příležitost k selektivnímu navyšování expozice v segmentech, kde fundamentální ukazatele zůstávají odolné, nabídka omezená a dlouhodobou poptávku podporují energetická transformace, energetická bezpečnost i pokračující industrializace,“ uzavírá Oliver Hextall.
Zdroj: Fidelity International