Chanos: SpaceX začala jen přeprodávat čipy, reálný byznys je Starlink

James Chanos je známým investorem zaměřujícím se na krátké pozice. Tedy pozice spekulující na pokles cen aktiv. Na Bloombergu řekl, že uvedení akcií společnosti SpaceX na trh je varovným znamením. Stojí totiž na počátku celé vlny nových úpisů a historie ukazuje, že v takové době je dobré být opatrný a „omezovat rizika“.
„Budou padat rekordy,“ řekl investor k plánovaným úpisům nových akcií na americkém trhu. Ke SpaceX Chanos uvedl, že došlo k velkému obratu v jeho strategii ve chvíli, kdy začal pronajímat své kapacity společnostem jako Anthropic. Podle investora jde o „neocloudový byznys“, který v podstatě stojí na „finanční transakci, na pronájmu zařízení.“ V jejím rámci SpaceX „koupí čipy od společnosti NVIDIA a dalších a pronajme je jiným, nejde o žádné pokročilé technologie.“
Podle Chanose je podivné, že SpaceX těsně před svým IPO otočil k této aktivitě, která sebou nese mnohem nižší marže. „Jde o jednu z mnoha podivností.“ K tomu investor míní, že existuje určitá valuační „prémie za Elona“. Tedy ochota investorů platit za akcie Tesly a SpaceX více, než by byli ochotni platit bez přítomnosti Elona Muska a jeho vizí. Ani jedna z těchto společností přitom není „hodnocena na základě jejich současného provozu“ a Chanos uvažuje o tom, zda investoři budou ochotni platit zmíněnou prémii u SpaceX podobně, jako to činí u Tesly. Nebo zda se nakonec budou rozhodovat mezi jednou či druhou akcií, protože v obou případech jde o sázky na vize a časově vzdálené projekty.
„Skutečným byznysem“ je Starlink, který „bude pravděpodobně dál růst, i když tempo se snižuje.“ Jeho hodnota je „pár stovek miliard dolarů“. Ovšem „skutečné naděje se upínají k xAI“. K fúzi Tesly a SpaceX podle experta z hlediska fundamentu dojít nemusí, nepřidala by žádnou výraznou hodnotu i proto, že by nedošlo ke snížení celkových nákladů na vedení firem. Navíc by to byla dohoda, kde by byly směněny akcie jedné firmy za druhé.
Ke své celkové strategii Chanos uvedl, že nejlepší je držet dlouhé pozice na celý trh a krátké na společnostech, které jsou podle něj „radioaktivní“. V minulých letech se podle něj tento přístup vyplatil, protože trhy silně rostly, ale zároveň existovala řada firem a akcií, které šly opačným směrem. Tedy firem „se špatným podnikatelským modelem“. Nejde ale o přístup, který by měl „každý zkoušet ze svého domova“, vyžaduje „profesionalitu“.
Z hlediska otevírání krátkých pozice se Chanos podle svých slov zajímá „o vše, co se obchoduje s poměrem ceny akcie k tržbám na akcii nad stovkou“. Patřil by sem tedy i SpaceX, na kterém ale aktuálně není možné otevírat krátké pozice. Na otázku, zda se nyní opakuje dění zaznamenané během internetové bubliny, pak řekl, že „tohle je mnohem větší“. Mimo jiné proto, jaké částky jsou investovány. K tomu expert dodal, že podobné investiční boomy sebou nesou růst ziskovosti, který je ale dán částečně tím, jak se účetně nakládá s investicemi.
Příkladem může být to, pokud NVIDIA prodá nějaké společnosti své čipy. NVIDIA zaznamená tržby a zisk, ale kupující společnost čipy odepisuje jako investici pouze postupně, během pěti až deseti let. Vzniká tak časový nesoulad, který v celkovém vyjádření přináší vyšší zisky. Podle Chanose se tento efekt znatelně projevuje na celkové ziskovosti obchodovaných společností. Během boomu jejím růstem a poklesem v době, kdy investice klesají.
Zdroj: Bloomberg