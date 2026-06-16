Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Chanos: SpaceX začala jen přeprodávat čipy, reálný byznys je Starlink

Chanos: SpaceX začala jen přeprodávat čipy, reálný byznys je Starlink

16.06.2026 6:04
Autor: Redakce, Patria.cz

James Chanos je známým investorem zaměřujícím se na krátké pozice. Tedy pozice spekulující na pokles cen aktiv. Na Bloombergu řekl, že uvedení akcií společnosti SpaceX na trh je varovným znamením. Stojí totiž na počátku celé vlny nových úpisů a historie ukazuje, že v takové době je dobré být opatrný a „omezovat rizika“.

„Budou padat rekordy,“ řekl investor k plánovaným úpisům nových akcií na americkém trhu. Ke SpaceX Chanos uvedl, že došlo k velkému obratu v jeho strategii ve chvíli, kdy začal pronajímat své kapacity společnostem jako Anthropic. Podle investora jde o „neocloudový byznys“, který v podstatě stojí na „finanční transakci, na pronájmu zařízení.“ V jejím rámci SpaceX „koupí čipy od společnosti NVIDIA a dalších a pronajme je jiným, nejde o žádné pokročilé technologie.“

Podle Chanose je podivné, že SpaceX těsně před svým IPO otočil k této aktivitě, která sebou nese mnohem nižší marže. „Jde o jednu z mnoha podivností.“ K tomu investor míní, že existuje určitá valuační „prémie za Elona“. Tedy ochota investorů platit za akcie Tesly a SpaceX více, než by byli ochotni platit bez přítomnosti Elona Muska a jeho vizí. Ani jedna z těchto společností přitom není „hodnocena na základě jejich současného provozu“ a Chanos uvažuje o tom, zda investoři budou ochotni platit zmíněnou prémii u SpaceX podobně, jako to činí u Tesly. Nebo zda se nakonec budou rozhodovat mezi jednou či druhou akcií, protože v obou případech jde o sázky na vize a časově vzdálené projekty.

„Skutečným byznysem“ je Starlink, který „bude pravděpodobně dál růst, i když tempo se snižuje.“ Jeho hodnota je „pár stovek miliard dolarů“. Ovšem „skutečné naděje se upínají k xAI“. K fúzi Tesly a SpaceX podle experta z hlediska fundamentu dojít nemusí, nepřidala by žádnou výraznou hodnotu i proto, že by nedošlo ke snížení celkových nákladů na vedení firem. Navíc by to byla dohoda, kde by byly směněny akcie jedné firmy za druhé.

Ke své celkové strategii Chanos uvedl, že nejlepší je držet dlouhé pozice na celý trh a krátké na společnostech, které jsou podle něj „radioaktivní“. V minulých letech se podle něj tento přístup vyplatil, protože trhy silně rostly, ale zároveň existovala řada firem a akcií, které šly opačným směrem. Tedy firem „se špatným podnikatelským modelem“. Nejde ale o přístup, který by měl „každý zkoušet ze svého domova“, vyžaduje „profesionalitu“.

Z hlediska otevírání krátkých pozice se Chanos podle svých slov zajímá „o vše, co se obchoduje s poměrem ceny akcie k tržbám na akcii nad stovkou“. Patřil by sem tedy i SpaceX, na kterém ale aktuálně není možné otevírat krátké pozice. Na otázku, zda se nyní opakuje dění zaznamenané během internetové bubliny, pak řekl, že „tohle je mnohem větší“. Mimo jiné proto, jaké částky jsou investovány. K tomu expert dodal, že podobné investiční boomy sebou nesou růst ziskovosti, který je ale dán částečně tím, jak se účetně nakládá s investicemi.

Příkladem může být to, pokud NVIDIA prodá nějaké společnosti své čipy. NVIDIA zaznamená tržby a zisk, ale kupující společnost čipy odepisuje jako investici pouze postupně, během pěti až deseti let. Vzniká tak časový nesoulad, který v celkovém vyjádření přináší vyšší zisky. Podle Chanose se tento efekt znatelně projevuje na celkové ziskovosti obchodovaných společností. Během boomu jejím růstem a poklesem v době, kdy investice klesají.

Zdroj: Bloomberg

 
 

Čtěte více:

Rozbřesk: Írán a USA hlásí dohodu o otevření Hormuzu. Ovlivní to rozhodnutí ČNB?
15.06.2026 8:54
Rozbřesk: Írán a USA hlásí dohodu o otevření Hormuzu. Ovlivní to rozhodnutí ČNB?
USA a Írán dosáhly dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu a prodlo...
SpaceX debutovala raketově, drobní investoři nakupovali za miliardy. Co bude dál?
15.06.2026 10:44
SpaceX debutovala raketově, drobní investoři nakupovali za miliardy. Co bude dál?
SpaceX vstoupila na burzu ve velkém stylu. Rekordní IPO katapultovalo ...
Trhy na úvod týdne žijí dohodou s Íránem, směr určuje padající ropa
15.06.2026 11:59
Trhy na úvod týdne žijí dohodou s Íránem, směr určuje padající ropa
Vstup hlavních trhů do nového týdne je výrazně pozitivní díky nedělní ...
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla
15.06.2026 17:00
PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla
Vstup hlavních trhů do nového týdne je výrazně pozitivní díky nedělní ...
USA vnímají AI jako strategickou zbraň. K nejlepším modelům se svět nedostane
15.06.2026 14:07
USA vnímají AI jako strategickou zbraň. K nejlepším modelům se svět nedostane
Spojené státy výrazně zpřísňují kontrolu nad nejpokročilejšími modely ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.06.2026
6:04Chanos: SpaceX začala jen přeprodávat čipy, reálný byznys je Starlink
15.06.2026
22:00Akciové trhy v očekávání míru na blízkém východě vystřelily vzhůru  
17:46Co je opakem bubliny a kam míří zisková polarizace?
17:00PODCAST Týdenní výhled: Hormuz se otevře. Zasedne Fed i ČNB. A SpaceX po IPO vyletěla  
16:20Dobré zprávy z Blízkého východu uklidnily trh. Výnosy před zasedáním Fedu klesají
14:07USA vnímají AI jako strategickou zbraň. K nejlepším modelům se svět nedostane
13:24EPH Financing CZ, a.s.: Oznámení o předčasném splacení dluhopisů z rozhodnutí emitenta
11:59Trhy na úvod týdne žijí dohodou s Íránem, směr určuje padající ropa  
10:44SpaceX debutovala raketově, drobní investoři nakupovali za miliardy. Co bude dál?  
8:54Rozbřesk: Írán a USA hlásí dohodu o otevření Hormuzu. Ovlivní to rozhodnutí ČNB?
8:47Hormuz se otevírá, investoři znovu riskují a futures letí nahoru  
6:05Ceny čipů rostou o stovky procent. AI začíná tlačit inflaci
14.06.2026
9:08Víkendář: Čína netouží obchodovat, chce jen prodávat. A Evropa by měla reagovat
13.06.2026
9:03Víkendář: Chce Čína dotacemi a exporty dosáhnout i „poslušnosti“ jiných?
12.06.2026
22:00Největší IPO historie SpaceX jde na burzu  
17:14Hodnota akcií SpaceX a „valuační“ informační šum
15:38Centrální banky se posouvaly k merkantilismu, zvyšovaly proto nákupy cenných papírů
15:15SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street  
13:58Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace
12:19Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - PPI, y/y
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět