Technologie dál táhnou trhy dolů. Plošný optimismus o AI se rozpadl do dílčích témat

Technologický sektor ztrácí dech a původní euforie kolem umělé inteligence se postupně štěpí na jednotlivé příběhy. Investoři začínají rozlišovat mezi vítězi současné investiční vlny a firmami, které ji teprve nákladně financují bez jistého výnosu. Rostoucí náklady, tlak na marže i nejistota kolem byznys modelu AI tak přispívají k ochlazení nálady a obratu na trzích.
Během června postupně sledujeme, jak se dřívější plošný optimismus o umělé inteligenci narušuje a pohled investorů mění. Dřívější nákupy čehokoli spojeného s AI se nejprve segmentovaly a trh začal diferencovat mezi výrobci pamětí, designéry CPU a GPU, dodavateli pro datacentra, vlastníky výpočetních či výrobních kapacit atp. Následně dochází k dalším změnám.
Je vidět, že se odděluje skupina firem benefitující z objednávek (nedostatkového) vybavení pro datacentra od té, která to bude financovat se zatím nejistým výnosem. To je hlavně velký tech, který se tak dostává pod rostoucí tlak. Zároveň se začíná postupně potvrzovat naše teze, že efekt technologického posunu spojeného s umělou inteligencí bude v první fázi inflační, než se stihne projevit navýšení produktivity.
Apple a ohlásily zdražování svých výrobků kvůli nárůstu cen komponent. Tomuto tlaku přitom čelí daleko více firem v ekonomikách už dnes výrazně závislých na informačních technologiích. Nákladové tlaky proto budou mnohem širší. Otazník nad byznys modelem samotného poskytování AI zvětšila zpráva o možném odkladu IPO OpenAI. Firma rychle pálí kapitál a ostrá konkurence ji nutí zlevňovat, zatímco není možné ustat v masivních investic do vylepšování modelů a zvyšování kapacit. Vlastníci se možná obávají, že tato konstelace by tlačila valuaci příliš dolů.
Pod tlak se nově dostávají také výrobci pamětí, když podle korejských medií mají Samsung i SK Hynix v pondělí ohlásit investice v řádu stovek miliard dolarů. Zatímco navýšení kapacity v horizontu pár let by trhu celkově ulevilo od současného nedostatku, vyšší capex a poteciální prostor pro zlevnění jsou krátkodobě negativem pro dané výrobce. K tomu všemu musíme připsat také to, že se trh po divoké jízdě z dubna a května snaží trochu zastavit a rozhlédnout, přičemž narušení trendu láká k výběru krátkodobých zisků.
V Evropě dnes index DAX klesá o 0,9 pct, FTSE100 je půl procenta dole, CAC40 ztrácí 0,6 pct a AEX odepisuje 0,7 procenta. Americké futures naznačují mírný pokles S&P500, zatímco Nasdaq by podle nich měl začínat asi 0,8 pct dole. Trhy jsou však hodně volatilní, a jak jsme viděli třeba včera, start řádného obchodování může vše rychle změnit. Každopádně je zřejmé, že nový náhled na AI a snaha o přizpůsobení pozic bude i dnes dominantním tématem. Americká makrodata by neměla do obchodování vstupovat a stejně tak akcie už prakticky ignorují dění na ropě, která se po včerejším vzedmutí vrací dolů, přičemž aktuálně se Brent obchoduje na 72,70 USD.
Dluhopisy ropu nadále sledují a jejich výnosy se po krátké stabilizaci vydávají opět zvolna dolů. Eurodolar dnes stoupá na 1,1400. To je docela zajímavá změna, neboť v posledních týdnech měly slabší dny na akciích a odklon od rizika tendenci naopak podporovat dolar. Zlato se zvedá lehce nad 4000 USD. Koruna k euru začala v posledních dnech slábnout, ale dnes se konsoliduje a její kurz se nachází na 24,26.