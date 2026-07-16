Komerční banka, a.s.: Dozorčí rada zvolila člena představenstva KB

Komerční banka, a.s.
IČ: 45317054
Společnost Komerční banka, a.s. oznamuje, že dozorčí rada zvolila členem představenstva Komerční banky, a.s., pana Etienne Loulergue s účinností od 1. října 2026.
Více informací zde česky a zde anglicky.
Tato zpráva bude rovněž zveřejněna na webu Komerční banky, a.s.:
https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/novinky/oznameni-informace-o-zvoleni-clena-predstavenstva-komercni-banky-a-s-15-7-2026
https://www.kb.cz/en/about-bank/for-investors/news/announcement-regarding-the-election-of-a-member-of-the-board-of-directors-of-komercni-ban15-7-2026
(komerční sdělení)