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    Šéf Fedu zvažuje revoluci v měnové politice. Počet zasedání by mohl klesnout

    Šéf Fedu zvažuje revoluci v měnové politice. Počet zasedání by mohl klesnout

    03.08.2026 9:29
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Předseda americké centrální banky Kevin Warsh otevřel diskusi o jedné z nejvýznamnějších změn fungování Fedu za poslední desetiletí, když navrhl snížit počet pravidelných měnověpolitických zasedání z osmi na šest ročně a dvě zbývající jednání věnovat širším ekonomickým tématům. Cílem má být lepší návaznost rozhodování na klíčová makroekonomická data a efektivnější tvorba měnové politiky. Investoři však zároveň upozorňují, že méně častá rozhodnutí a omezená komunikace mohou zvýšit nejistotu na finančních trzích a zkomplikovat odhad budoucího vývoje úrokových sazeb

    Předseda americké centrální banky Kevin Warsh zvažuje změnu frekvence pravidelných měnověpolitických zasedání Fedu, uvedly zdroje obeznámené se situací. Jedním z návrhů, o kterém Warsh hovořil, je snížení počtu zasedání, na nichž se rozhoduje o úrokových sazbách a dalších otázkách měnové politiky, z osmi na šest ročně. Další dvě zasedání by byla věnována hlubší diskusi o významných ekonomických tématech. Žádné definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, píše Bloomberg.

    Warsh toto téma otevřel na minulém zasedání Federálního výboru pro operace na volném trhu. Dvanáctičlenný FOMC se v současnosti schází osmkrát ročně, což je praxe zavedená od počátku 80. let. Snížení počtu měnověpolitických zasedání by proto představovalo významnou změnu fungování Fedu.

    Diskuse se údajně týkala také toho, zda by nebylo vhodné lépe sladit termíny zasedání s publikací klíčových makroekonomických dat, aby měli centrální bankéři při rozhodování k dispozici více relevantních informací. Mluvčí Fedu se k informaci odmítl vyjádřit. Jako první o tom informoval deník The New York Times.

    Debata o harmonogramu zasedání ukazuje, že Warsh, který se funkce ujal v květnu po nominaci prezidentem Donaldem Trumpem, zvažuje širší změny v přístupu Fedu k měnové politice a práci s daty. Nový předseda již dříve naznačil možnost omezit počet tiskových konferencí po zasedáních nebo výrazně zkrátit doprovodná prohlášení Fedu a vytvořil také pět pracovních skupin, které mají navrhnout změny od komunikace centrální banky až po správu její rozvahy.


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