TotalEnergies kupuje od Shellu evropské portfolio a navazuje na partnerství s EPH

TotalEnergies dále rozšiřuje své evropské aktivity v oblasti nízkoemisní energetiky. Společnost se dohodla na převzetí veškerých pevninských projektů obnovitelných zdrojů britského Shellu v několika klíčových evropských zemích, čímž posiluje svou pozici na trhu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Francouzská energetická společnost TotalEnergies se dohodla, že koupí od britského konkurenta veškeré jeho evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie na pevnině. Transakce je podle společnosti TotalEnergies v souladu s její širší strategií v Evropě, jejíž součástí je rovněž nedávné vytvoření společného podniku s Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH) miliardáře Daniela Křetínského.
Francouzský podnik uvedl, že transakce zahrnuje projekty firmy v Británii, Itálii, Španělsku a Nizozemsku. Kupní cenu však nezveřejnil.
Firmy TotalEnergies a EPH nedávno založily společný podnik s názvem TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Británii, Irsku a ve Francii.
TotalEnergies v dnešní tiskové zprávě napsala, že převzetí aktivit firmy doplňuje flexibilní výrobní kapacity plynových elektráren společného podniku TTEP, zejména v Itálii, Nizozemsku a Británii.
EPH do společného podniku vložil svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. Za to firma získala přibližně 95,4 milionu akcií TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta základního kapitálu francouzského podniku. Zařadila se tak mezi jeho největší akcionáře.