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    Rozvíjející se trhy čelí zkoušce. AI, drahá ropa a vyšší sazby vytvářejí nebezpečnou kombinaci

    Rozvíjející se trhy čelí zkoušce. AI, drahá ropa a vyšší sazby vytvářejí nebezpečnou kombinaci

    03.08.2026 10:31, aktualizováno: 3.8. 10:38
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Aktualizováno
    Červencový vývoj na rozvíjejících se trzích ukázal, jak silně je jejich výkonnost závislá na několika technologických gigantech a sentimentu kolem umělé inteligence.

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