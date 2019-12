Německá vláda: Zapojení Huawei do sítí 5G závisí na bezpečnosti

O tom, zda se čínská společnost Huawei a podobní dodavatelé zapojí do budování telekomunikačních sítí páté generace (5G) v Německu, rozhodnou bezpečnostní aspekty, nikoli obchodní hledisko. Uvedl to dnes mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové v reakci na varování čínského velvyslance Wu Kchena, že vyřazení Huawei by mohlo mít dopady na vzájemný obchod, informovala dnes agentura Bloomberg.



"Naše pozice (při rozšiřování sítě 5G) se řídí potřebou bezpečnosti, nikoli pohledem průmyslu," uvedl Steffen Seiber. Konečné rozhodnutí v souvislosti s bezpečnostními kriterii v Berlíně ale ještě nepadlo a podle ministerstva vnitra věc ještě "nějaký čas" potrvá.



Čínský velvyslanec v Německu Wu Kchen připomněl, že na čínském trhu se prodávají miliony německých vozů, a varoval, že pro Huawei nevýhodné německé rozhodnutí by mohlo mít důsledky.



Zákon, který by uvalil zákaz na "nedůvěryhodné" poskytovatele technologií pro sítě 5G, předložili minulý týden zákonodárci z německé vládní koalice. Návrh sice společnost Huawei výslovně nejmenuje, ale podle agentury Bloomberg je tomuto největšímu světovému výrobci telekomunikačních zařízení v podstatě šitý na míru.



Návrhem normy se nyní bude zabývat úřad kancléřky a ministerstvo hospodářství. Mají o něm dnes diskutovat i poslanci Křesťanskodemokratické unie (CDU), tedy z domovské strany Merkelové.



Kancléřka chce na jednu stranu vyslyšet varování Washingtonu i německých zpravodajců, že čínská firma by mohla vykonávat či ulehčovat špionáž pro čínskou vládu. Na straně druhé se snaží vyhnout dopadu na obchodní vztahy Berlína a Pekingu, které jsou pro Německo, zejména pro jeho automobilový průmysl, životně důležité.



Čína je největší obchodní partner Německa, obchodní výměna ročně činí 200 miliard eur (pět bilionů Kč). Největším akcionářem v automobilce je majitel čínské společnosti Geely Li Šu-fu, který zde drží podíl 9,69 procenta. Čína je největším trhem pro vozy koncernu , automobilek i . například od počátku roku do listopadu na čínském trhu uskutečnil 34 procent ze svých celosvětových prodejů, připomíná Bloomberg.



Minulý týden oznámil mobilní operátor Telefónica Deutschland, německá divize španělské firmy Telefónica, že pro budování svých sítí 5G si vybral Huawei a finskou Nokiu. Učinil tak ještě před přijetím zákona, protože chce postoupit v práci, napsala agentura Reuters. Telefónica Deutschland, která funguje pod značkou O2, je jedním z mála evropských operátorů, který Huawei pro budování 5G sítí zvolil.



Americký prezident Donald Trump v květnu podepsal dlouho očekávané exekutivní nařízení, jímž kvůli možnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze. Americké společnosti nemohou používat vybavení od firem, které představují ohrožení národní bezpečnosti. Washington v témže měsíci zařadil Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty.



Huawei se v USA také nesmí účastnit budování mobilních sítí 5G a ke stejnému postupu vybízejí Spojené státy i své spojence.