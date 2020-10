Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Milgrom a Wilson

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Paul Milgrom a Robert Wilson, a to za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových aukčních formátů. Objasnili, jak aukce fungují a proč se kupující chovají právě tak, jak se chovají. Využili ale také svých teoretických objevů, aby vymysleli nové formáty aukcí a služeb a přišli s dalšími formáty, ze kterých mají prospěch jak prodejci, tak i kupující a daňoví poplatníci po celém světě. Oznámila to dnes Královská akademie věd ve Stockholmu.



Vynalezené aukční formáty umožňují současné dražení mnoha vzájemně souvisejících objektů. Spíše než maximální výnos přitom preferují širší společenský přínos. "Aukce jsou všude a ovlivňují naše každodenní životy," stojí? v tweetu na oficiálním účtu Nobelovy ceny.



Třiaosmdesátiletý Wilson například ukázal, proč racionální zájemci o koupi mají tendenci předkládat nabídky, které jsou pod jejich nejlepší odhadní cenou. Je to podle něj proto, že se obávají takzvaného prokletí vítěze, tedy že zaplatí příliš mnoho a utrpí ztrátu. Milgrom, kterému je 72 let, formuloval obecnější teorii aukcí, která kalkuluje nejen obecnou hodnotu, ale také soukromou hodnotu, která se u jednotlivých kupujících liší.



Nové formáty aukcí jsou podle sdělení akademie příkladem toho, jak může základní výzkum následně generovat vynálezy prospěšné pro společnost. Nové formáty byly mimo jiné použity v případě aukcí radiových frekvencí, kvót na lov ryb, přistávacích slotů na letištích či emisních povolenek.



Wilson se v telefonickém rozhovoru s novináři krátce po oznámení ceny snažil vzpomenout si na aukci, které se sám zúčastnil. "Moje žena mi ukazuje, že jsme si koupili lyžařské boty na eBay. Myslím, že to byla aukce," řekl.



Cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny, které ve své závěti z roku 1895 určil vynálezce dynamitu Alfred Nobel. Až od roku 1968 ji na vědcovu památku ustanovila švédská centrální banka, poprvé pak byla cena udělena v roce 1969.



Dnešním oznámením držitele Nobelovy ceny za ekonomické vědy skončil letošní seriál udílení těchto prestižních ocenění. Minulý týden byli postupně ohlášeni laureáti Nobelových cen za medicínu, za fyziku, za chemii, za literaturu a za mír. Vedle medaile a diplomu na laureáty Nobelových cen čeká také finanční prémie, která letos činí deset milionů švédských korun (zhruba 26 milionů Kč), což je o milion švédských korun více než loni.



Slavnostní předávání cen plánované na 10. prosince, což je výročí úmrtí Alfreda Nobela, letos kvůli koronaviru také změní podobu a místo ve stockholmské koncertní síni se bude vysílat v televizi ze stockholmské radnice. Také laureáti by se měli připojit virtuálně. Udělování Nobelových cen za mír v Oslu bude také menší.