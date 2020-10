Koruna pod tlakem epidemie, akcie ve světě naopak navyšují zisky

Patria umí celkem dobře predikovat vývoj zahraničních akcií, nebo aspoň vysvětlit zpětně proč šly akcie jinak. Ono to také stačí opsat ze zahraničních zdrojů. Ale vysvětlit věrohodně proč se české akcie chovají tak jak se chovají, to znamená jinak než podobné zahraničí, to Patria nedokáže a nebo nechce, protože to ví a je to hrozné.

juniper