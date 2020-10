Hypoindex: Sazby hypoték padají už půl roku v řadě na úrovně září 2017

Průměrná úroková sazba hypoték v září klesla na 2,07 procenta ze srpnových 2,11 procenta. Sazba se snížila již šestý měsíc v řadě, tak nízko byla naposledy v září 2017. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Letošní září se podle objemu hypoték stalo pátým nejúspěšnějším měsícem v historii Hypoindexu.



"S objemem poskytnutých hypoték 22,05 miliardy korun je hypoteční trh již jen krůček od rekordu," uvedl specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Za posledních šest měsíců se průměrná úroková sazba hypoték propadla o 0,37 procentního bodu. Od února loňského roku klesla o téměř jeden procentní bod. S ohledem na kroky některých bank se dá podle něj očekávat jejich další pokles.



Banky v září poskytly 7872 hypoték v celkovém objemu 22,052 miliard korun. Letošní září se tak stalo nejsilnějším devátým měsícem a zároveň pátým nejúspěšnějším měsícem. Větší objem poskytnutých hypoték sjednaly banky pouze v červnu 2016 (23,776 miliardy Kč), listopadu 2016 (29,683 miliardy), červnu 2017 (22,2 miliardy) a říjnu 2018 (24,3 miliardy).



Svůj rostoucí trend potvrdila i průměrná výše úvěru, kdy se s hodnotou 2,801 milionu korun pomalu blíží k hranici tří miliónů korun. Za posledních dvanáct měsíců vzrostla o téměř 450 tisíc korun, o rok dříve to přitom bylo o 90.000 korun. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí nepolevuje.



Údaje za prvních devět měsíců roku ukazují, že se letos hypotečnímu trhu navzdory pandemii koronaviru nadmíru daří. Banky již poskytly hypoteční úvěry za více než 172 miliard korun. Takový objem nesjednaly banky za první tři čtvrtletí ani v rekordních letech 2016 a 2017, podotkl Sýkora.



Září bývá tradičně měsícem různých slev a akcí u bank, upozornil hypoteční specialista společnosti Bidli Daniel Horňák. I přes rostoucí ceny nemovitostí je tedy zájem rekordní a banky podle něj zažívají doslova žně. Na konci října končí moratorium na splácení a i kdyby díky tomu vzrostl podíl nesplácených hypoték, na rekordním výsledku tohoto roku to už mnoho nezmění, dodal.



Pro nadcházející období bude podle ředitele hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milana Voldřicha velmi důležité sledovat, kolik lidí bude, či spíše nebude, schopno pravidelně splácet hypotéku po splátkovém moratioru. To končí právě nyní během října. Zvýšená míra nesplácení může negativně ovlivnit cenu hypoték a může způsobit z dlouhodobého pohledu zastavení poklesu sazeb či dokonce jejich růst, poznamenal.