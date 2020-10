Evropské trhy na včerejší výprodeje naváží lehkým nádechem. Další utažení kvůli koronaviru, Pilulka za pětistovku

Trhy v Evropě i Spojených státech včera prošly výraznými výprodeji. V centru pozornosti zůstává další eskalace pandemie koronaviru, který si vyžádala nová utahující opatření také v Česku. Na rekordech jsou ale v tomto směru také Spojené státy, Rusko nebo Francie, vzestup registruje také Německo.

Futures předpovídají německému indexu DAX úvodní růst o zhruba 0,5 %, francouzskému CAC indexu o 0,1 % a britskému FTSE indexu o 0,2 %. Pro americké obchodování futures v tuto chvíli naznačují růst kolem 0,2 procenta u trojice hlavních indexů.

Vláda v pondělí rozhodla o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronavirové nákazy. Od středy začne platit v noci mezi 21:00 a 04:59 zákaz vycházení. Lidé budou v tu dobu moci jít jen do práce, na nutné ošetření či vyvenčit psa. Obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebude otevřeno vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy by měly také nařídit práci z domova, pokud je to možné. Opatření by měla platit zatím do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Počítá se také s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezí se neakutní péče v nemocnicích i lázních.

První obchodní den na trhu START mají za sebou akcie Pilulka Lékárny. Zobchodováno bylo řádově 30 milionů korun, titul se posunul od upisovací ceny 424 Kč/akcie na rovnou pětistovku.

Z firemních výsledků nad očekáváním reportovala farmaceutická společnost , která nadto zlepšila výhled pro zisk, nebo ropná společnost .

