Negativní sentiment trhy zatím nesetřásly. Důvodů k nervozitě zůstává dost

V rámci neustálého přísunu zpráv o pandemii tentokrát nejsou tím nejhorším čísla o jejím dalším rozmachu. Přelom týdne stejně bývá obecně mírnější... Velmi znepokojivé jsou hlavně výsledky studie provedené v Británii na protilátky proti koronaviru. Ukázaly totiž, že mezi červnem a zářím více než čtvrtina lidí protilátky ztratila. Byli to hlavně ti, kteří si nemocí prošli bez příznaků. Studie naznačuje, že imunita zřejmě časem vyprchává, a to v horizontu měsíců. Na aktuálním stavu pandemie to nic nezmění, ale pro budoucí roky roste riziko opakování vln nákazy.



Trhy jsou však nervózní hlavně z té současné vlny, z jejího dopadu na ekonomiku a z toho, že hospodářská politika nenabídne dostatečně účinnou protiváhu. Nervozita určitě panuje i kolem výhledu firemních výsledků. Naposledy trhy vystrašil a do konce týdne je na programu opravdu bohatý příděl výsledků. A v neposlední řadě svou roli hrají americké volby, před nimiž možná investoři stahují část peněz do bezpečnějších aktiv.

Začátek evropského obchodování po velmi negativním včerejšku vypadá jako málo úspěšná snaha o konsolidaci, když hlavní zdejší indexy začaly mírným poklesem a postupně ztráty navyšují. Relativně nejhůř je na tom pařížský index, jenž se obchoduje 0,8 procenta dole. Dluhopisové výnosy se dnes stabilizují. Eurodolar se sice trochu zvedl, ale následně znovu obrací dolů a blíží se k 1,1800. O půl procenta se zvedá ropa, zatímco zlato ani dnes nemá jasný směr.

Koruna proti euru slábne nad 27,35. Komentář guvernéra Rusnoka, který upozornil na možnost na trh vstoupit a případné dramatické oslabování korigovat, na měnu dojem neudělal. V hlavní roli je nadále boj s koronavirem, ať už na domácí scéně, nebo v Evropě, která tlačí dolů sentiment globálních trhů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.3698 0.2425 27.3744 27.2672 CZK/USD 23.1800 0.2595 23.1865 23.0475 HUF/EUR 365.0263 -0.0428 365.4562 363.9914 PLN/EUR 4.5891 0.2287 4.5930 4.5718

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9283 0.0188 7.9368 7.9092 JPY/EUR 123.6033 -0.2494 124.0068 123.5506 JPY/USD 104.6820 -0.1788 104.8835 104.6600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9071 -0.0165 0.9085 0.9066 CHF/EUR 1.0728 0.0382 1.0732 1.0716 NOK/EUR 10.9038 -0.1605 10.9289 10.8801 SEK/EUR 10.3359 0.0924 10.3429 10.3196 USD/EUR 1.1807 -0.0267 1.1831 1.1796

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4045 0.0000 1.4055 1.4002 CAD/USD 1.3193 -0.1438 1.3212 1.3172