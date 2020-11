Trh práce se dál napravuje. Americká čísla potěšila

Trh práce v USA nakonec dodal velmi pěkná říjnová data, takže předběžné indikace v minulých dnech se ukázaly jako chybné (což ale není vůbec výjimka). Přírůstek nových pracovních míst je jen o trochu slabší než v předchozím měsíci, když dosáhl 638 tisíc. Překonal tím konsensus nastavený na 593 tis. Hodně lidí se opět nabíralo v obchodě a dopravě, specializovaných službách, pohostinství i stavebnictví.



Nezaměstnanost také překvapila, když spadla o celý procentní bod na 6,9 procenta, a to díky obnovenému přílivu lidí zpět do práce. Zpět se vyhoupla i míra ekonomické aktivity. Mzdy se zvedly jen drobně, ale drží se o 4,5 procenta nad loňským říjnem, navíc při větších pracovních úvazcích. Vzhledem k tomu, že zaměstnanost, tedy počet lidí, jež mzdy dostávají, ještě nedosáhla loňské úrovně, celkový objem vyplacených mezd stále zaostává. Po říjnu to je však opět o něco méně, meziroční pokles činí 0,7 pct.

Vzhledem k velikosti jarního negativního šoku a zpomalení následné nápravy bude ještě pěknou řadu měsíců trvat, než se zaměstnanost vrátí zpět na předkrizovou úroveň. Doba se může ještě podstatně prodloužit v případě, jestliže v zemi zesílí současná vlna koronaviru a vyžádá si posílení restriktivních opatření. V říjnu však došlo k výraznějšímu zlepšení, než se čekalo, a zdá se, že na to finanční trhy i částečně reagují. Na amerických dluhopisových výnosech sledujeme nárůst a lehce se zvedly také akcie, které dnes naopak měly tendenci ztrácet. Dolar však zůstává v klidu.