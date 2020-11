Petr Dufek: Letní skoro až symbolické nadechnutí služeb

Po dramatickém propadu tržeb na jaře se většině služeb dařilo, avšak vykrýt předchozí propad bylo v podstatě nemožné.



Za celé třetí čtvrtletí se tak sice tržby ve službách zvýšily oproti tomu druhému o více než osm procent, avšak v meziročním srovnání nebo i třeba v porovnání s dobou před nástupem koronakrize byly stále o více než deset procent níže.



V každém oboru však byla situace více méně rozdílná, a tak při letmém srovnání je vidět, jak ošidná jsou tempa růstu. Asi nejlépe je to vidět u cestovních kanceláří, jejichž tržby se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 171 %, avšak rostly z téměř nuly. I s tímto navýšením byly s tržbami o 83 % níže než loni. A téměř to samé je vidět i u letecké dopravy a v menší míře u ubytování (-46 %).



Léto službám pomohlo, ale zdaleka je nevrátilo do dřívějšího normálu. Navíc už v září začalo být stále více jasné, že oživení ve službách nebude mít ani dlouhého trvání. Tedy minimálně pro ty služby, které jsou spojeny s pohybem lidí (cestovní ruch, doprava, ubytování a stravování), které v říjnu a listopadu čeká další propad v důsledku druhé vlny pandemie.



Naproti tomu jsou zde však služby, kterým současná situace nahrává. Jsou to telekomunikace nebo IT a zejména pak poštovní a kurýrní služby poháněné boomem internetových obchodů. Je to sice jen menší část služeb, avšak v této době svižně vytváří nová pracovní místa a výraznou měrou vytvářejí předpoklady pro žádoucí sociální distanc.



Služby stáhnou ekonomiku ve čtvrtém kvartále do mínusu. Vzhledem k riziku dalšího prodloužení restriktivních opatření není vůbec jasné, jak moc bude tato část ekonomiky zasažena. Na rozdíl od jara se však zatím daří průmyslu, a tak by propad HDP v tomto období mohl být výrazně menší.