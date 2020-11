Worldcrunch: Když vás covid připraví o čich, trénujte mozek

Jedním z nejběžnějších symptomů covidu-19 je kromě běžné horečky, suchého kašle a únavy také anosmie - náhlá ztráta schopnosti vnímat čichové vjemy. V některých případech může tento symptom přetrvávat několik měsíců. A čím déle trvá, tím větší psychologickou zátěží se stává. Proto lékaři doporučují "čichový trénink", aby se pacientům vrátil tento smysl rychleji, napsal zpravodajský server Worldcrunch.



Studie uvádějí, že ztráta čichu je takzvaným patognomonickým symptomem, což znamená, že je typický nebo charakteristický pro určitou chorobu - v tomto případě covid-19.



"Až dosud nebyl známý žádný jiný virus, který by měl tento dopad na činnost čichu," řekl Hirac Gurden z Francouzského národního střediska pro vědecký výzkum deníku Les Echos. "Pokud někdo chytí chřipku, může u něj anosmie ve vzácných případech přetrvávat dlouhodobě, ale nikdy se neobjeví přes noc," dodal.



Podle dostupných údajů ve Francii a v Belgii trpí potížemi s čichem čtyři z pěti nakažených koronavirem. Ještě vyšší je toto číslo ve Spojených státech - 86 procent. Sedmdesát procent pacientů s covidem-19 se ze ztráty čichu zotavilo během měsíce po nákaze, ale přinejmenším osm procent pacientů, kteří přišli o čich během první vlny infekce, ho stále ještě nenabylo zpátky a objevují se obavy, že by jejich ztráta čichu mohla být trvalá.



Přesná příčina anosmie je stále předmětem studií, ovšem neurologové na lékařské fakultě Harvardovy univerzity zjistili, že čichové buňky v horní části nosní dutiny jsou obzvláště náchylné k nákaze koronavirem.



I když se anosmie nezdá být tak hendikepující jako některé další symptomy covidu-19, může způsobit psychické problémy, ztrátu chuti k jídlu a ubývání na váze. Nedávné studie spojily ztrátu čichu "s depresivní náladou a úzkostí" v mnohem vyšší míře než ostatní symptomy, které nemoc provázejí.



Leo Newhouse z nemocnice Beth Israel napsal do odborného listu Harvard Health Publishing: "Naše smysly - čich, zrak, sluch, chuť a hmat - jsou mosty, které nás spojují se světem, v němž žijeme, s životem samotným. Vyřaďte z provozu dva z těchto pěti mostů a 40 procent našeho smyslového vnímání bude pryč. Smysly dodávají bohatost a texturu každodennímu životu. Jsou spletitě propojené s našimi emocemi."



K léčení anosmie zatím neexistuje žádná specifická léčba ani léky. Ale je možné vytrénovat mozek pacientů, aby urychlil zotavení ze ztráty čichu. Už před pandemií covidu-19 někteří vědci uváděli, že pacienti trpící anosmií mohou trénovat schopnost cítit vůně a pachy každodenního života.



"Pokud je někdo zvyklý pít ráno kávu, pak by si měl natrénovat, že ji cítí, tím, že se na ni bude dívat, soustředí se na ni a zhluboka se nadechne," řekl Jérôme Lechien listu Les Echos.



Asociace Anosmie.org nabízí zdarma reedukační postup, který vytvořil německý profesor Thommas Hummel, jenž je hlavním badatelem na tomto poli. Trénink sestává z dvou denních sezení po dobu 12 týdnů, během nichž se pacient snaží poznat čtyři až šest vůní různých esenciálních olejů, jako je například citrónová tráva, hřebíček, eukalyptus nebo máta.



Podle pokynů je důležité, aby byl pacient během cvičení uvolněný a nechal vůni, aby se mu sama vybavila, místo aby se do toho nutil. "Náš psychický stav má na čichové vnímání velký vliv," uvádí se v pokynech.



"Přivonět si dvakrát denně k pěti vůním - jednou po probuzení a jednou před spaním - mi přestalo připadat jako trénink a stal se z toho spíš rituál," napsala Leslie Jamisonová do časopisu Vogue poté, co ztratila čich kvůli covidu-19.



Aby celý proces urychlili, měli by také pacienti jíst hodně ovoce a zeleniny. Oboje obsahuje antioxidanty a vitamin B pomáhající k zotavení nervové soustavy.