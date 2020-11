ČR prodává pohledávku za nedokončeným uhelným projektem Adularya

Česko prostřednictvím České exportní banky (ČEB) prodává zajištěnou pohledávku za společností Adularya, která vlastní hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre v Turecku. ČTK to dnes řekl mluvčí ČEB Jan Černý. Na nedokončeném tureckém projektu se podílely české firmy, turecká strana se ho několikrát neúspěšně pokusila prodat. Hodnota prodávané pohledávky je podle informací ČTK v miliardách korun.



"Nyní jsme zahájili fázi oslovování zájemců o účast ve výběrovém řízení. Podle očekávaného harmonogramu transakce by měly být nabídky vyhodnoceny v prvním čtvrtletí roku 2021," uvedl dnes Černý. Součástí prodeje pohledávky jsou podle něj i související práva. Prodej je organizován a koordinován ČEB a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).



Projekt, který zahrnuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl, byl jedním z důvodů, které přivedly k úpadku firmu Vítkovice Power Engineering, jež byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku v roce 2016 holding Naksan, do kterého Adularya patří, skončil v rukou státu.



ČEB dnes uvedla, že projekt Yunus Emre v současné době vlastní společnost Adularya Energy patřící do skupiny Naksan Holding, která byla založena pro účely rozvoje projektu v roce 2007. "Do projektu bylo investováno přes 700 milionů eur (18,5 miliardy korun), které byly částečně financovány z úvěru poskytnutého ČEB a pojištěného EGAP. Od druhé poloviny roku 2016 je Naksan Holding pod správou tureckého fondu TMSF. Elektrárna je tvořena dvěma jednotkami, každá s výrobní kapacitou 145 megawattů. Jednotka A již byla v provozu testovací fáze v roce 2016 a jednotka B je před technickým dokončením," dodala banka.



Budoucnost projektu byla jedním z hlavních témat návštěvy premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) v září loňského roku v Turecku. Babiš po jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem hovořil o tom, že Česko má od turecké strany de facto nabídku celá aktiva projektu Adularya převzít. K tomu ale nakonec nedošlo. Havlíček tehdy uvedl, že ztráta pro český stát bude v každém případě velká.



ČEB vznikla v roce 1995 a je součástí systému státní proexportní politiky. Posláním banky je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě.