Soud zrušil opatření k nosení roušek, ministerstvu dal ale čas na příjetí nového

Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle dnešního rozsudku soudu nedostatečně odůvodnil. Soud rozhodl o tom, že opatření se ruší k 21. listopadu, ministerstvo tak má do té doby čas přijmout nové bez vad, dodala na twitteru mluvčí soudu Markéta Puci. Ministerstvo uvedlo, že učiní potřebné kroky k tomu, aby opatření platilo i nadále. Zvažuje také podání kasační stížnosti.



Soud konstatoval, že shledal jako důvodné námitky proti nedostatkům odůvodnění opatření. "Opatření ze dne 19. října postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu," uvedl v tiskové zprávě.



Ministerstvo podle soudu pouze přebralo odůvodnění z dřívějších opatření a nevysvětlilo, proč pravidla zpřísnilo. "Ministerstvo nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí," píše soud. V odůvodnění postrádá i jakékoli konkrétní podklady ohledně vývoje epidemické situace, které ministerstvo při změně zohlednilo. "Stejně jako konkrétnější úvahy o přínosu roušek ve všech těchto oblastech," uvádí soud.



V odůvodnění podle soudu chybí i úvahy, proč ministerstvo zvolilo právě ty výjimky, které opatření obsahuje. "Popsané vady nejsou nedostatky ryze akademickými - brání totiž soudu náležitě posoudit jednotlivé námitky, zpochybňující proporcionalitu zvoleného řešení," vysvětlil soud. Současně zdůraznil, že rozhodnutím nezlehčuje hrozby epidemie a nehodnotí potřebnost a přiměřenost opatření. "Soud potřebnost a přiměřenost neposuzoval, jelikož mu v tom bránilo právě nedostatečné odůvodnění," uvedl.



Soud je přesvědčen o tom, že od začátku epidemie už uplynulo dost času, aby ministerstvo opatření odůvodňovalo lépe. "Výjimečnost dané situace nemůže být nadále důvodem přezíravého postupu soudu k nedostatkům a pochybením, na která již soud ministerstvo dříve opakovaně upozornil," vysvětlil. Pro nepřezkoumatelnost však opatření zrušil až k 21. listopadu, aby měl resort dostatečný časový prostor. "Aby, shledá-li pro to dostatek důvodů, obdobné opatření opětovně přijal a zohlednil v něm všechny výtky zdejšího soudu," dodává soud.



"Považujeme za podstatné, že soud nijak nezpochybnil pravomoc ministerstva vydat mimořádné opatření o povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Stejně tak soud netvrdí, že takové opatření není potřebné či přiměřené aktuální situaci. Soud založil své rozhodnutí výlučně na závěru o nedostatečném odůvodnění přijatých opatření a výjimek z nich," řekl ČTK mluvčí ministerstva Kryštof Berka. Úřad podle něj učiní potřebné právní kroky k tomu, aby povinnost nosit roušky platila i po 21. listopadu, zváží ale i podání stížnosti proti rozsudku. Ta však nemá odkladný účinek.



Podle příslušného opatření se od 21. října nošení roušek kvůli covidu-19 rozšířilo i na venkovní území obcí v případě, že je člověk blíže než dva metry k jinému. Výjimku dostali například členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování. Roušky začaly být povinné také v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy své domácnosti.

(Foto: Pixabay)