Rozbřesk: Zrušení superhrubé mzdy - drahá a neefektivní podpora ekonomiky

Zbytečně drahý a málo efektivní fiskální impuls je na světě. Po třinácti letech pravděpodobně skončí zdaňování práce skrze superhrubou mzdu. Místo toho se má od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u lidí se mzdou asi nad 140.000 korun měsíčně a část příjmů nad tuto hranici sazbou 23 procent…, to vše kvůli vysokým nákladům pravděpodobně jen na dva roky. Kde je problém?



Za prvé, reforma pomůže především bohatým, kterým půjde “do kapsy” naprostá většina daňových úspor. Třetina nejbohatších dostane ve finále zhruba dvě třetiny celkově odpuštěných daní. To je pro pandemický restart ekonomiky značně neefektivní. Bohatší část populace peníze z větší části uspoří, zatímco chudší, která je pandemií nejvíce postižena, dostane málo nebo nic. Peníze poslané státem do peněženek domácností se tak nemusí do ekonomiky vracet a poskytnout žádoucí vzpruhu.



Za druhé, reforma je drahá. Podle našich odhadů může stát ročně přes 80 miliard korun, se kterými zatím vláda nepočítá v návrhu rozpočtu na příští rok. Problém ovšem není samotný vysoký deficit veřejných financí, ale spíše nízká efektivnost vládních výdajů. Za hodně peněz dostaneme “málo muziky”.



Za třetí, reforma neřeší ani žádný systémový problém. Zdali počítáme daně z hrubé nebo superhrubé mzdy, je technická otázka, která nehraje velkou roli. Jestli něco podnikatele a domácnosti zatěžuje, jsou to spíše časté změny daňového systému. Je pravda, že zdanění práce je v Česku vysoké a bylo by správné ho snížit. Pak ale nedává smysl dočasné snížení na dva roky, ale promyšlená reforma, která začne racionalizací výdajů...



A v neposlední řadě je třeba upozornit, že vláda věnuje značnou energii zrušení superhrubé mzdy ve chvíli, kdy o budoucnosti české ekonomiky rozhodnou zcela jiné faktory. Jako například kvalitní strategie pro nasazení vakcíny (na které například v Británii pracují poslední čtyři měsíce) nebo kvalitní investiční strategie postavené na kredibilním “plánu obnovy”. Ten jsme sice poslali do Bruselu jako jedni z prvních, ale asi ho také rychle budeme muset přepracovat.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží jako přikovaná v okolí 26,30 EUR/CZK. Prodloužení nouzového stavu a zrušení super-hrubé mzdy obchodování příliš neovlivnilo. Na druhou stranu koruna v tuto chvíli oceňuje pravděpodobně vidinu jistého rozvolňování vládních nařízení v nejbližších týdnech. To však podle našeho názoru přichází relativně brzy (stále při komunitním šíření viru) a je otázka, jak moc se vládě podaří situaci před Vánoci normalizovat. Velký prostor pro zisky koruny proto i nadále nevidíme, zvlášť pokud budou globální investoři vystrašeni nástupem třetí vlny v USA.



Zahraniční forex

Na eurodolarovém trhu nic nového, alespoň pokud se podíváme na vývoj měnového páru. Jinak ovšem pokračuje příliv nepříznivých zpráv z americké ekonomiky – konkrétně včera to byly týdenní žádosti o podporu, které po delší době viditelně vzrostly. Zároveň se v USA dále rozjíždí třetí vlna pandemie, na kterou např. Kalifornie zareagovala zákazem vycházení po desáté hodině.



Konec týdne může být klidnější s tím, že trhy budou sledovat i znovu se rozjíždějící debatu o dalším fiskálním balíčku v USA.