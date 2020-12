Předvánoční hon na výnosy tlačí nahoru junk dluhopisy

Zbývají už jen týdny před obchodním klidem o svátcích a investoři se vrhají do nejrizikovějších dluhopisů na rozvíjejících se trzích, a to v době, kdy by se dalo očekávat, že budou naopak expozici vůči riziku snižovat a zavírat zisky.

Dluhopisy s delší splatností, delší durací nebo nižším úvěrovým skóre v listopadu svým výkonem překonaly ty krátkodobější a bezpečnější, a to i když průměrný výnos dolarových dluhopisů na rozvíjejících se trzích byl na rekordně nízké úrovni. Před vítězstvím Joea Bidena ve volbách přitom rizikovější dluhopisy už několik měsíců zaostávaly za zbytkem trhu.

Zdroj: Bloomberg

Rally na trzích signalizuje důvěru, že se podaří pandemii zvládnout, že centrální banka bude pokračovat s akomodací a že výnosy amerických státních dluhopisů zůstanou na současné úrovni nebo ještě volnější. "Roste obecný zájem zejména o výnos a rozvíjející se trhy, včetně podnikových dluhopisů," řekl Cristian Maggio, vedoucí strategie pro rozvíjející se trhy u společnosti TD Securities v Londýně. "Akomodační politika Federálního rezervního systému může být ještě delší dobu aktuální."

Dluhopisy, kterým zbývá do splatnosti více než 10 let, přinesly v tomto měsíci investorům desetinásobek zisků toho, co cenné papíry splatné za méně než jeden rok, udává index Bloomberg EM USD Aggregate Return, který zahrnuje jak státní, tak podnikové dluhopisy. To značí obrat, protože dluhopisy s delší dobou splatnosti měly v období září-říjen nejhorší výsledky.

Pokud budeme dluhopisy klasifikovat podle durace, což je metrika, která sleduje citlivost tržních cen na změny ve výnosech, uvidíme podobný trend. Investoři nyní upřednostňují dluhopisy s delší durací, což naznačuje očekávání, že úrokové sazby zůstanou nízké. V posledních měsících při očekávání vyšších výnosů amerických státních dluhopisů investoři přecházeli na krátkodobé dluhopisy.

Skutečnost, že dluhopisy s nižším ratingem předhánějí dluhopisy s vyšším ratingem, dále podporuje býčí sentiment. Dluhopisy rozvíjejících se trhů denominované v dolarech s ratingem CCC nebo CC vynášely tento měsíc dvouciferné celkové výnosy ve srovnání s méně než 2% zisky na dluhopisech A a AA. Vrchol ve výnosech amerických státních dluhopisů mezi srpnem a začátkem listopadu podkopal atraktivitu cenných papírů na investiční úrovni a slábnoucí politická nejistota v USA podpořila obchodníky ke koupi prašivých dluhopisů.

"Zásadou je, že trh chce přidávat riziko - ať už jde o úvěry, duraci nebo jiné faktory," uzavřel Maggio.

