Evropské burzy by si poslední listopadové ráno mohly vzít oddech po silném měsíci

Evropské burzy by dnes mohly otevřít v záporu. Eurodolar stagnuje, a také kurz koruny si na hlavních párech bere ráno oddech. Výrazně dolů se naopak ráno dívala ropy, ztráty přesahovaly 2 % na barel. Panel ministrů OPEC + se v neděli nedokázal shodnout na tom, zda v lednu odložit chystané zvýšení produkce. Nedořešený bod tak zůstává na programu dnešního zasedání kartelu a jeho spojenců. Podle jednoho z delegátů ale většina účastníků neformálně podporovala ponechání škrtů na současné úrovni.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,8 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,6 %. Pro hlavní evropské indexy by ovšem celý měsíc mohl být nejlepším v historii.



Smíšené bylo dnes asijské obchodování. Růstu tam vévodily čínské pevninské akcie poté, co data o vzestupné aktivitě v čínském průmyslu překonala očekávání.



Do důležitého týdne přicházejí podle britských činitelů britsko-unijní jednání o vzájemných obchodních vztazích po britském odchodu z EU. Podle premiéra Borise Johnsona by dohody mohlo být dosaženo během několika dní, pokud budou obě strany jednat „v dobré víře“.

Kalendář očekávaných událostí je dnes spíše prázdnější, zmíněné čínské PMI je za námi. Před polednem SEČ vystoupí šéfka ECB Lagardeová. Ze zásadnějších dat přijde odpoledne na řadu americký index aktivity ISM Chicago.

Česká vláda v neděli schválila uvolnění některých protipandemických opatření počínaje čtvrtkem 3. prosince. Dodrží-li stanovená omezení, budou moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu. Školy přejdou do třetího stupně až od 7. prosince.

PF Nonwovens dnes uvedl, že kvůli protipandemickým opatřením odkládá řádnou valnou hromadu, svolanou na 8. prosince 2020, na 8. ledna 2021. Pořad jednání se němění. Rozhodým dnem pro účast na valné hromadě je 1. ledna 2021.