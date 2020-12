Rekordně býčí listopad je za námi, koruna si vede nejlépe od června 2008

Regulátor stanovil kapitálový požadavek pro banku MONETA na 13,4 %, což je hluboko pod současnou úrovní (17,4 % na konci 3Q). MONET si chce udržet 1% polštář nad rámec regulačních požadavků. Díky dostatečné kapitálové přiměřenosti MONETA očekává návrat k dividendám, jakmile to bude možné.

Je od dnešního dne součástí MSCI GLobal SmallCap Index.

Předběžný odhad českého HDP za 3Q, které bude ohlášeno dnes v 9:00, je -5,8 % meziročně.

Koruna si letos v listopadu vede nejlépe od června 2008. Zprávy o vakcínách a výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech, jež mnozí ekonomové považují za příznivé pro globální ekonomiku, povzbudily investory k návratu k rizikovějším aktivům.

Dow Average posílil za listopad o 12 %, což je nejlepší měsíc od roku 1987. S&P 500 o 11 %, nejvíce od dubna. Russell 200 narostl o 18 % na nejlepší měsíc za 41 let. Bitcoin se vyšplhal na nové historické maximum a překonal svůj vrchol z prosince 2017. Pokles z minulého týdne, největší od března při letošním nárůstu o 172 %, podtrhuje pověstnou volatilitu této třídy aktiv.

Německá kancléřka Angela Merkelová si připravuje půdu pro jednání se dvěma zeměmi Evropské unie, které při sporu o standardech vlády práva hrozily vetováním výdajového balíčku ve výši 2,2 bilionu dolarů. Maďarsko a Polsko směřují k největšímu střetu se svými vrstevníky od svého vstupu do EU v roce 2004, poté, co v pondělí zopakovaly, že nebudou souhlasit s navázáním výplat z rozpočtu a fondu obnovy k prosazování právního státu. K tomu, aby se mohl zvýšit dluh na kapitálových trzích za účelem financování balíčku, je nutný jednomyslný souhlas všech 27 vlád EU.

Americká biotechnologická společnost Moderna v pondělí zakončila o 20 % výše poté, co zažádala o povolení pro svou vakcínu proti Covid-19 v USA a odhalila analýzu 196 případů, u kterých byla vakcína účinná z 94,1 %. Britský premiér Boris Johnson hájí odstupňovaný systém řízení pandemie, který má tento týden nahradit karanténu, přičemž konzervativci uvedli, že budou hlasovat proti tomuto plánu. Existují ale nové náznaky toho, že se virus začal opět celosvětově šířit, než si to byli vědci a úředníci v oblasti veřejného zdraví vědomi. Americké zdravotnické úřady nalezly důkazy o infekci v darované krvi amerického Červeného kříže z poloviny prosince roku 2019, uvedl The Wall Street Journal.

Jednání OPEC + se o dva dny odložila, aby měli ministři více času na dosažení dohody, poté, co se přerušilo dlouhé a napjaté jednání o těžbě ropy. To je po několika hodinách pondělních rozhovorů, které nepřinesly žádný výsledek, dosud nejdramatičtějším znamením hlubokého rozdělení uvnitř kartelu. Ministři diskutují o tom, zda v lednu zvýšit produkci, jak bylo plánováno, nebo zachovat škrty, které pomohly růstu cen ropy. Zatímco někteří považují trh za stále příliš křehký na to, aby přijal více barelů, jiní chtějí produkci zvýšit.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,4 %.