Akciová rally se může ráno zastavit, narůstá čínsko-americké napětí a brexitová dohoda stále není

Globální akciová rally se dnes zastavila. Evropské i akciové futures míří níže, i když širší americký index S&P 500 v pátek zapsal čerstvé historické maximum. Eurodolar po ránu stagnuje při 1,2123 EURUSD.

Z hlediska nových zpráv jsou na jedné misce vah naděje na přicházející vakcínu proti Covid-19 v USA. Šéf americké HHS v neděli prohlásil, že všichni Američané, kteří chtějí vakcínu dostat, by se toho mohli dočkat do druhého čtvrtletí příštího roku. Pozitivní stanovisko od agentury FDA vůči látce od Pfizer/BioNTech očekává tento činitel už tento týden. FDA by o ní měla diskutovat ve čtvrtek, a pokud ji schválí, mohlo by prý očkování v USA začít už v pátek.

Na druhé straně jsou náznaky rostoucího napětí mezi USA a Čínou. Zprávou, která už stačila otestovat náladu investorů, jsou spekulace o nadcházejících amerických sankcích vůči vybraným čínským činitelům kvůli čínskému postupu vůči opozici v Hongkongu.

Chybí nadále i obchodní dohoda mezi Británií a EU, kde jablkem sváru zůstávají rovné podmínky v oblasti hospodářské soutěže po britském opuštění společného unijního trhu. Britská libra klesá.

Ráno přišla data o německé průmyslové výrobě, která v říjnu proti předešlému měsíci stoupla více, než se čekalo.

Na asijských burzách se dnes obchodovalo smíšeně, nedařilo se především akciím v Hongkongu. Futures na hlavní evropské akciové indexy se posouvají směrem dolů: Euro Stoxx 50 -0,4 %, DAX -0,3 %, CAC 40 -0,3 %, FTSE 100 + 0,2 %. Americké akciové futures DJIA mini -0,2 %, S&P 600 mini -0,2 %, Nasdaq 100 mini na zelené nule.

Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky maloobchodu za říjen. Tržby obchodníků v září očištěné o kalendářní vlivy meziročně stagnovaly, meziměsíčně klesly o 0,4 procenta.