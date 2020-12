Průzkum ČSOB: Polovina podniků musela omezit činnost

Současná pandemická krize způsobila dvěma třetinám firem pokles poptávky po zboží a službách, často v desítkách procent. Polovina podniků musela omezit činnost. Překonat tuto situaci firmám pomáhají digitalizace, vytvořené rezervy a podpůrné programy. Vyplývá to ze zjištění Indexu očekávání firem ČSOB. Doba, kdy se průzkum konal, ale byla ještě před tím, než vyvrcholila druhá vlna pandemie, podotkl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.



"Malé a střední firmy čelí dosud nepoznané situaci spojené s pandemií a opatřeními i nejistotami z ní vyplývajícími. Výsledkem je výrazné zhoršení nálady, za kterou jednoznačně stojí negativní zkušenost z předchozích měsíců a stále se prohlubující ekonomické dopady," uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Nálada měřená Indexem očekávání firem spadla na historicky nejnižších minus 39,4 bodu. Úbytek poptávky vede k omezování investic, které jsou důležitým pro výhled naší ekonomiky, a škrtání rozvojových plánů. "Už loni optimismus firem slábl v souvislosti s uvadající ekonomikou. Pandemie a dvě vlny nouzového stavu vše umocnily," doplnil Martin Kupka.



Zdroj: ČSOB

Pokles poptávky o více než 40 % očekávají firmy zejm. ze segmentu služeb, jako je ubytování, stravování a kultura, doplnil Manda. Naopak 15 % firem předpokládá její zvýšení. Zde jde zejm. o společnosti podnikající ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu.

62 % firem očekává osekání investic, zatímco pětina je chce naopak navýšit.

Dopad na rozsah podnikání byl během pandemie omezený. 61 % oslovených chce podnikání ponechat ve stávajícím rozsahu a téměř 12 % jej chce naopak rozšířit.

Při zvládání koronakrize pomáhá zejména zavádění digitalizace a online řešení, což uvedlo 37 procent dotazovaných, hlavně zástupci z odvětví obchodu a IT. Zhruba sedm podniků z deseti přiznává, že si tvoří finanční rezervy, které nyní mají v průměru asi na sedm měsíců.

Polovina z dotazovaných využila některou z nabízených možností úlev a podpor. Z nich si hned čtvrtina firem odložila splátky úvěrů. Necelá pětina pak hlásila zapojení do garančních programů a 13 procent čerpalo s pomocí bank programy Covid.



Příznivé je to, že dvě třetiny firem předpokládají do konce tohoto roku zachování a přibližně desetina dokonce navyšování počtu zaměstnanců. To svědčí o snaze neztratit zaměstnance v situaci, kdy se po dlouhé době konečně začíná objevovat světlo na konci tunelu v podobě dostupných a účinných vakcín, podotkl Kupka.

"Předpokládáme, že oživování ekonomiky bude v příštím roce pokračovat, zejména ve druhé polovině příštího roku," podotkl Kupka. "Nicméně je potřeba počítat se všemi scénáři, že může být lépe, ale i hůře," dodal Manda.

Firmám a podnikatelům ČSOB schválila ke konci října zhruba 2500 odkladů splátek úvěrů a objem financování prostřednictvím programů COVID II, Praha, III a Plus dosáhl 7,4 miliardy Kč. "Nadále vycházíme firmám v případě potíží se závazky individuálně vstříc a jejich případy řešíme. Od listopadu evidujeme desítky případů, kdy naši klienti nebyli schopni obnovit splácení svých úvěrů po ukončení splátkového moratoria," dodal Manda.

Zdroj: ČTK, ČSOB