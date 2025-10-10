Hledat v komentářích

Detail - články
Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB

Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB

10.10.2025 12:31
Autor: Redakce, Patria.cz

Skupina ČSOB sjednotí všechny investiční útvary a investiční dceřiné společnosti pod jedno vedení tzv. Skupinových investic, které od 1. prosince 2025 povede Richard Podpiera, stávající a pokračující generální ředitel společnosti Patria Finance. Marcela Suchánková mění své působení v rámci skupiny KBC. Od 1. ledna 2026 se dosavadní výkonná ředitelka pro oblast investic a současně generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti a české pobočky KBC Asset Management ujme nové role výkonné ředitelky KBC Global Services Czech Branch s působností v Brně.

Skupina ČSOB sjednotí všechny investiční útvary a investiční dceřiné společnosti pod jedno vedení tzv. Skupinových investic. Do nově vzniklé oblasti budou začleněny stávající útvary a společnosti ve skupině ČSOB zaměřené na investiční produkty a služby, tedy Penzijní společnost, Patria investiční společnost, česká pobočka KBC AM a Skupinové centrum pro investice, a nově také společnost Patria Finance. Cílem této změny je rozvinout moderní nabídku investičních produktů a služeb pro všechny typy klientů – od začínajících investorů až po zkušené a bonitní klienty.

Za strategické vedení a koordinaci investičních činností v rámci celé skupiny ČSOB bude nově zodpovědný Richard Podpiera, který zároveň zůstává nadále i ve funkci generálního ředitele Patria Finance. Pozice generálního ředitele ČSOB Penzijní společnosti bude oznámena v následujících týdnech, stejně jako vedení české pobočky KBC Asset Management.

„Investice patří mezi nejrychleji rostoucí oblasti našeho podnikání a zároveň představují klíčový pilíř budoucího rozvoje finančních služeb. Chceme, aby ČSOB byla hybatelem tohoto trendu – nabízela klientům inovativní a dostupná řešení, která jim umožní zhodnocovat své prostředky moderním a udržitelným způsobem. Sjednocením všech investičních aktivit proto vytváříme silnou platformu, která nám umožní pružněji reagovat na tržní trendy a nabídnout klientům to nejlepší z našeho know-how,“ doplňuje Martin Jarolím, člen představenstva skupiny ČSOB, který je zodpovědný za retailové bankovnictví včetně portfolia investic.

Richard Podpiera

Richard Podpiera, nynější CEO Patria Finance, vedl ve své více než 14leté kariéře v ČSOB již několik útvarů včetně Strategie, Retailové segmenty, Řízení aktiv a pasiv, Data a zpracování operací. Před nástupem do ČSOB pracoval ve společnosti McKinsey & Co. a v Mezinárodním měnovém fondu. Svoji kariéru ve finančním sektoru začínal v roce 1994 v brokerské společnosti Atlantik FT. Vystudoval finance na Masarykově univerzitě, získal Ph.D. v ekonomii na CERGE-EI a titul CFA.

Marcela Suchánková bude nově zodpovědná za řízení klíčového servisního centra skupiny KBC, které zajišťuje provozní i IT podporu jejím bankovním a pojišťovacím entitám. V této pozici nahradí Jana Swinnena, který se po více než čtyřiceti letech ve skupině KBC rozhodl odejít do důchodu. „Marcela patří mezi naše nejzkušenější manažerky, během své kariéry vedla klíčové oblasti od HR a IT až po investice. Její široký záběr, leadership a orientace na výsledky budou pro KBC Global Services značným přínosem. Chtěl bych jí za veškeré dosavadní úspěchy poděkovat, stejně jako Janu Swinnenovi patří velké díky za jeho mimořádné nasazení a jeho více než čtyřicetiletý přínos celé skupině KBC,“ říká ke změně Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB. Marcela Suchánková má za sebou více než 28 let zkušeností v bankovnictví. Do skupiny ČSOB nastoupila v roce 1997. Prošla řadou oblastí, od komunikace až po retail a vývoj produktů. Významné profesní zkušenosti nasbírala také v roli členky představenstva ČSOB, kterou vykonávala mezi lety 2017 až 2022. Zde byla zodpovědná za oblasti IT, HR, Operations, Právní a Facility Management. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky, obor informační management a MBA na US Business School Prague. 

 

