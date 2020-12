EMA nemůže zaručit, že schválí vakcínu Pfizeru-BioNTechu

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v této fázi nemůže zaručit, že doporučí ke schválení vakcínu proti covidu-19 americké společnosti a jejího německého partnera BioNTech. Oznámila to šéfka agentury Emer Cookeová, zároveň ocenila množství dat, která farmaceutické firmy agentuře poskytly. Informovala o tom agentura Reuters.



Společnosti , BioNTech a americká firma Moderna si podaly žádost o podmínečnou registraci svých vakcín na trhu Evropské unie na začátku prosince. EMA očkovací látky nyní zkoumá, vyhodnotit je má v případě Pfizeru a BioNTechu do 29. prosince, v případě Moderny do 12. ledna. S rozhodnutím pak musí souhlasit ještě Evropská komise.



"Máme soubor dat více než 30.000 subjektů sledovaných v průběhu klinických testů. To nám dává velmi silný soubor dat ohledně bezpečnosti a účinnosti, na základě kterého učiníme rozhodnutí," sdělila Cookeová poslancům Evropského parlamentu. "Nemůžeme zaručit, že (vyhodnocení) bude mít kladný výsledek," dodala.



Šéfka agentury zákonodárcům rovněž sdělila, že práci nijak neovlivnil kybernetický útok, o kterém EMA informovala ve středu. Hackeři se při něm dostali k dokumentům, které souvisejí s vývojem vakcíny proti covidu-19 společností a BioNTech. "Můžu vás ujistit, že to neovlivní harmonogram dodávky vakcín a že jsme plně funkční," uvedla Cookeová.



O doporučení mimořádného použití vakcíny Pfizeru a BioNTechu dnes jednají i externí poradci amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).