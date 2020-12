Divoký brexit je pravděpodobnější než dohoda, prohlásila šéfka Komise

Krach jednání Evropské unie s Británií je v současnosti pravděpodobnější než dosažení dohody. Podle vysoce postaveného unijního činitele to dnes řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prezidentům a premiérům členských zemí bloku na summitu v Bruselu. Řada politických vůdců přitom dala najevo, že stále doufá v dojednání úmluvy. Obě strany se tento týden dohodly, že jasno o osudu rozhovorů chtějí mít tuto neděli.



"Pozice zůstávají v zásadních tématech velmi vzdálené," prohlásila dnes šéfka unijní exekutivy, která ráno po maratonském nočním jednání o klimatických závazcích informovala lídry států o vývoji rozhovorů. Podle zmíněného činitele jim řekla, že neuspořádaný rozchod v této fázi považuje za pravděpodobnější než dosažení shody.



Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Obě strany mají již větší část textu budoucí dohody o obchodních vztazích i dalších oblastech spolupráce hotovou, stále se však přou o rybolovná práva, pravidla hospodářské soutěže a tím, jak budou řešeny případné vzájemné spory.



Pokud nepřekonají rozpory při vyjednávání v několika nejbližších dnech, aby případnou dohodu mohly do konce prosince schválit parlamenty, začnou od ledna unijní státy obchodovat s Británií se cly a kvótami podle pravidel Světové obchodní organizace (WHO).



Někteří lídři dávali po jednání najevo, že se stále nevzdávají naděje na uzavření dohody. Například francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož země stojí v čele států odmítajících jakékoli ústupky z unijní strany, věří v dohodu, která bude respektovat požadavky obou stran a přitom ochrání vnitřní trh EU. Podobně se vyjádřil i český premiér Andrej Babiš.



"Vypadá to nadějně. Doufejme, že to nějak dopadne, ale už je za pět minut dvanáct," řekl českým novinářům po jednání. Nevyloučil přitom, že může nastat i varianta rozchodu bez dohody, která by znamenala zavedení vývozních cel pro české podniky. Na tuto možnost je podle Babiše Česko připraveno.



"Pokud by to nastalo, budeme schopni reagovat rychle," prohlásil premiér s tím, že Česko už v minulosti připravilo pravidla pro případ divokého brexitu. Státy EU se na podobnou situaci připravovaly už před rokem, kdy nebyl vyloučen neúspěch jednání o "rozvodové dohodě" upravující samotný britský odchod z unie.



Evropská komise ve čtvrtek navrhla několik nouzových opatření, která mají v případě krachu jednání zabránit například chaosu v letecké či silniční dopravě a zaručit dosavadní práva rybářů.