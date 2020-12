Rozbřesk: Česko zpět na cestě do čtvrtého stupně, v centru pozornosti brexit a evropský rozpočet

Česko je zpět na cestě do čtvrtého stupně rizika protiepidemického systému PES. Od začátku posledního rozvolnění bylo jasné, že přichází stále na velice nebezpečných úrovních – přírůstky počtu nakažených byly na úrovních, kde Izrael v září připravoval “tvrdý lockdown”, vir se zjevně ve velké části republiky šířil komunitně a pozitivita testů byla vysoká. V takové situaci stačí relativně málo k tomu, abychom si rychle zadělali na nový problém.





Jak naše jednoduchá simulace ukazuje, pokud by v následujících 14 dnech R vzrostlo pozvolna na 1,2, máme na začátku ledna opět přírůstky nakažených okolo 10 tisíc za den. Můžeme si dovolit skutečně jen velmi omezený “restart” sociálních kontaktů. Na ten to však podle prvních zkušeností po rozvolnění (do stupně 3) nevypadá, a i mobility data od společnosti Google ukazují, že počet sociálních kontaktů v Česku výrazně roste.



I proto bude na začátku týdne ostře sledované zasedání vlády, kde se bude řešit, jak naložit se zhoršující se situací. Pokud se opětovné zhoršení trendu potvrdí, bude klíčové, jak tvrdý postup česká vláda zvolí pro nejbližší týdny včetně vánočních svátků a zejména Silvestra. Tam se v průběhu několika dní může zadělat na bolestivý lockdown celé ekonomiky na konci ledna a začátku února.



Kromě domácí pandemické situace budou trhy v tomto týdnu bedlivě sledovat zejména dění v Bruselu. Na summitu EU se má řešit kromě otázky rozpočtu EU (víceletý finanční rámec) a jeho potenciálního veta ze strany Polska a Maďarska také dohoda mezi Velkou Británií a EU. Na obou dvou frontách zatím převládá spíše napětí a skepse, a to nejsou dobré zprávy pro českou korunu. Minimálně pro začátek tohoto týdne.





TRHY



CZK a dluhopisy



Horší pandemický vývoj, nejistota okolo evropského rozpočtu a brexitu, to vše jsou spíše faktory proti koruně, které ji mohou udržovat v nejbližších dnech pod tlakem. Měnový pár se tak může pokusit vyhoupnout zpět nad 26,50 EUR/CZK.



Zahraniční forex



Pozornost hlavních devizových trhů by se tento týden měla přesunout do Evropy, kde budou jednak vrcholit jednání brexitu a jednak bude na pořadu i zasedání ECB. Kromě toho pak týden vyvrcholí summitem EU, který bude na téma schvalování rozpočtu na příštích sedm let. Všechny zmíněné události mohou eurodolar potrápit a zavdat příčinu k vybírání zisků, které euro nabralo v posledních dnech. Euro a pochopitelně i libru pak mohou na počátku týdne trápit především jednání o brexitu, kde za pět minut dvanáct vyvstal spor okolo kvót na rybaření.



Jinak středoevropské měny budou ve střehu především před jednáním EU o rozpočtu, kde Polsko a Maďarsko hrozí vetem (Varšavě a Budapešti se nelíbí záměr podmiňovat výplaty ze strukturálních fondů dodržováním “vlády zákona”, nad nímž má bdít EK).



Ropa



Dohoda OPEC+ o výši těžby uklidnila trh s ropou. Nakonec nedošlo k prodloužení snížené produkce, od začátku roku dojde k navýšení o 500 kb/d. Je to ale relativně malá změna a navíc OPEC+ bude každý měsíc rozhodovat, jak dál. Z ropy spadnula nejistota a její cena v pátek rostla o 1,2 procenta.