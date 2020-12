Rozbřesk: Služby sčítají ztráty, koruně chybí pozitiva a brexit drhne

I když už od poloviny října ČR fungovala v nouzovém režimu a řada obchodů a služeb byla uzavřena, nedopadly výsledky maloobchodu úplně nejhůř. Zatímco v březnu se z měsíce na měsíc tržby obchodníků propadly o více než desetinu, tentokrát to nebyla ani dvě procenta. V meziročním srovnání byly téměř na svém, i když to platí samozřejmě pro celková čísla obchodu. Při pohledu do struktury je vidět, že zatímco některým se tržby výrazně smrskly (prodejcům elektroniky, zboží pro volný čas, textilu nebo oblečení a obuvi), jiným (zejména velkým marketům) zase poskočily vzhůru. Vůbec nejvíc se podle očekávání dařilo internetovým prodejcům, kterým oproti září vzrostly tržby o 4,5 % a v meziročním srovnání o více než 29 %. Jak je již uvedeno v úvodu, k omezení prodejů došlo až v průběhu měsíce, takže mnohem zajímavější budou až čísla za listopad, kdy restrikce platily po celou dobu.



Samostatnou kapitolu představují služby spojené s cestovním ruchem, které byly lockdownem postiženy nejvíce. Ty se v podstatě pořádně nevzpamatovaly ani v čase letního rozvolnění a už v říjnu přišly o další desítky procent tržeb. V případě ubytování a stravování dosáhl meziměsíční pokles dohromady 43 % (meziroční 57 %), u cestovních kanceláří a agentur byl tentokrát pokles mírnější, avšak už se počítal z tak nízkého základu, že oproti loňskému říjnu byly jejich tržby jen zhruba desetinové. Když se však podíváme na služby jako takové, i zde je vidět – podobně jako u maloobchodu – že se podzimní lockdown projevuje méně dramaticky. Přičítat to můžeme fungujícímu průmyslu, který na sebe váže dopravu a další služby, nebo i vlastní zkušenosti, díky kterým firmy dokážou fungovat i v rámci omezených možností. V každém případě to jsou služby, které odnesou podzimní lockdown nejvíce a které HDP srazí v posledním kvartále opět do mínusu. O tom, jak hluboký bude, však napoví nejenom až listopadová čísla, ale třeba i nová čísla z průmyslu, která přijdou na řadu už dnes.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se i v průběhu včerejšího dne pohybovala v úzkém pásmu okolo úrovně 26,50 EUR/CZK. Pozitivních zpráv je stále pomálu, a to jak domácím poli, tak v zahraničí. Ještě se ani poslední rozvolnění nestihlo propsat do čísel a už se epidemická situace opět zhoršila a od středy se znovu zpřísňují omezení pro některé služby. Když k tomu připočteme zatím neschválený rozpočet a nejasnou budoucnost daňového balíčku, nejistot zatím neubývá. Ani vidina zvyšování úrokového diferenciálu navíc není tak blízká, jak naznačuje aktuální prognóza ČNB. Podle člena bankovní rady Tomáše Holuba totiž přijde na řadu zvýšení sazeb centrální banky zřejmě později. A příliš uklidňující nejsou před koncem roku zprávy ani ze zahraničí, kde nepolevuje napětí kolem brexitu ani evropského rozpočtu ani tzv. fondu obnovy.



Zahraniční forex

Zatímco na eurodolarovém trhu zavládla nuda, tak pestřejší obchodování se odehrává s britskou librou. Ta se ocitá pod stále viditelnějším tlakem, který odráží napětí ve vyjednávání o brexitu. Jednání se momentálně ocitla ve slepé uličce a britských premiér Boris Johnson musí vyrazit do Bruselu, aby bylo možné je dotáhnout do konce. Spornými body jsou rybolov a to, jak se bude realizovat obchod mezi Irskem a Severním Irskem.



Ve střední Evropě stojí za zmínku měnový pár EUR/HUF, který je zpět nad hladinou 360. Forint se jednak obává nadcházejícího jednání o rozpočtu EU (začnou v pátek) a jednak se v Maďarsku rovněž nevyvíjí dobře pandemická situace.



Akcie

Úvod týdne byl pro Wall Street smíšený, když hlavní indexy zakončily na rozdílných hodnotách: SP500 a Dow Jones odepsaly po -0,5 %, technologický Nasdaq Composite naopak +0,4 % přidal. Dařilo se opět akciím Tesly, jež bez zjevného důvodu opět přidaly dalších +7 % a zakončily tak na absolutním rekordu 641,89 USD, s aktuální tržní kapitalizací přes 600 mld. USD.