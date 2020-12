Vláda projedná přechod na PES 4, jednání o brexitu budou pokračovat a USA schválily vakcínu

Vláda dnes projedná návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby se Česko vrátilo ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Znamenalo by to zpřísnění opatření proti epidemii covidu-19. Obchody by i nadále ale měly zůstat otevřeny. Ministři by také měli projednat, aby plánované dobrovolné antigenní testování na covid-19 začalo místo pátku kvůli velkému zájmu lidí již ve středu.

ČSSD zůstane ve vládě po dobu nouzového stavu, poté se sociální demokracie poradí, jak dále postupovat. V České televizi to řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. "Položit" vládu v současné době by považoval za nezodpovědné. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ČTK v reakci na jeho slova napsal, že sociální demokracii ve vládě nedrží, a pokud má se svou účastí v menšinovém kabinetu problém, může odejít a přestat o tom donekonečna mluvit. Vláda podle něj nouzový stav zvládne i bez účasti ČSSD.

EU a Velká Británie se dohodly, že v jednání o obchodní dohodě budou pokračovat i po posledním nedělním termínu. To přinejmenším poskytuje více času všem, kdo se zatajeným dechem sledují hrozbu, kterou přináší brexit bez dohody, který by znamenal obchodování podle pravidel Světové obchodní organizace a problém s irskými hranicemi.

Německo ve středu vstoupí do tvrdé uzávěry, kdy budou zavřeny obchody, které nejsou nezbytné. Zaměstnavatelé vyzvali k uzavření pracovišť a škol. New York v pondělí zavírá restaurace, Kalifornie upozorňuje na rostoucí úmrtí s covidem, Jižní Korea uvedla, že přísnější omezení mohou být „nevyhnutelná“, a zdravotníci ve Švédsku dávají v rekordních počtech výpověď.

Američtí regulátoři odhlasovali schválení vakcíny od dua Pfizer-BioNTech a poradci Centra pro kontrolu a prevenci nemocí hlasovali pro doporučení jejího použití. Prezident Donald Trump a nejvyšší představitelé mají dostat nabídku na vakcínu během několika dní. V Evropě mohou být první vakcíny schváleny do konce roku.

Během víkendu došlo ve farmaceutickém průmyslu k opětovnému oživení na poli fúzí a akvizic. uzavřela dosud největší dohodu na nákup společnosti Alexion Pharmaceuticals za 39 miliard dolarů. Akvizice by společnosti poskytla větší expozici na lukrativní obor léčby vzácných onemocnění. Mezitím se říká, že její rival se chystá koupit Eidos Therapeutics a nabídne konkurenceschopnou nabídku proti té, se kterou již společnost BridgeBio Pharma souhlasila.

Maďarský MOL koupil 220 tis. vlastních akcií za cenovku 2127,8; nyní vlastní 60,17 mil. akcií (10 % volně obchodovaného objemu).

Verze hry Cyberpunk 2077 od CD Projektu pro Xbox One a PS4 aktuálně mají jednu smíšenou (60/100) a jedna negativní (35/100) recenzi od profesionálních kritiků, kteří si stěžují na „pády a problémy“, díky nimž je hra „někdy nehratelná“. CD Projekt nyní pracuje na opravách pro zlepšení výkonu na obou konzolách. Společnost měla podobné problémy s hrou Zaklínač 3, když poprvé vyšla, a i tak z ní dokázala udělat „hru roku“. Očekáváme, že zvládnou to samé pro Cyberpunk 2077, ale počáteční špatné recenze by mohly poškodit letošní prodeje.



Futures na evropské akciové idnexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX +0,7 %.