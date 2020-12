Britská centrální banka ponechala měnovou politiku beze změny

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala úroky i program nákupů dluhopisů beze změn. S případnou úpravou měnové politiky čeká na výsledek jednání mezi Británií a Evropskou unií o pobrexitové obchodní dohodě. Základní úroková sazba zůstává na rekordním minimu 0,1 procenta a program nákupů dluhopisů na 895 miliardách liber (zhruba 26 bilionů Kč).



Centrální banka se pomocí nízkých úroků a rozsáhlých nákupů dluhopisů snaží podpořit ekonomiku, která se potýká s negativním dopady pandemie nemoci covid-19.



Londýn a Brusel se stále snaží dosáhnout obchodní dohody, která by odvrátila lednové zavedení cel v obchodě mezi Británii a EU. "Nadále předpokládáme, že dohody bude dosaženo," uvedl podle agentury Reuters ekonom Allan Monks z banky .



Centrální banka upozornila, že je připravena tolerovat dočasný nárůst inflace nad cílovou úroveň v případě, že by nedosažení dohody o uspořádání vztahů s EU vedlo k prudkému poklesu kurzu britské libry. Uvedla také, že začátkem příštího roku nepočítá se změnou tempa nákupů dluhopisů britské vlády, potvrdila však, že by nákupy mohla urychlit, pokud by finanční trhy upadly zpátky do podobného chaosu jako v začátcích koronavirové krize.