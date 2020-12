Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci nečekaně zlepšila

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci po dvou měsících nečekaně zlepšila. Nezabránila tomu ani přísnější protikoronavirová opatření zaváděná kvůli druhé vlně pandemie. Firmy jsou spokojenější s aktuální situací a méně skepticky hledí i do budoucna. Informoval o tom dnes hospodářský institut Ifo. Jeho index podnikatelské nálady vystoupil na 92,1 z listopadových 90,9 bodu.



Údaj za listopad byl zpřesněn směrem vzhůru, původně uváděná hodnota činila 90,7 bodu.



"Firmy jsou se svou obchodní situací spokojeny," řekl prezident Ifo Clemens Fuest. "S menší skepsí hledí i do první poloviny roku, uzavírání ekonomiky ale silně zasáhlo některá odvětví. Celkově německá ekonomika ukazuje odolnost," dodal.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 8,5 procenta. Je to lepší výsledek, než naznačovala předběžná data.



Ifo tento týden také snížil výhled růstu německé ekonomiky na příští rok, a to na 4,2 z dosud uváděných 5,1 procenta. Oživení se podle institutu opozdí kvůli novému uzavírání ekonomik v Německu a dalších zemích. Odhad růstu na rok 2022 ale institut zvýšil na 2,5 z dříve uváděných 1,7 procenta.