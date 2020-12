Příští rok by mohla být dominantní pozice Tesly v Číně ohrožena

zakončuje svůj první rok prodejů čínských automobilů vedoucím postavením na tomto největším trhu s elektromobily na světě. Elon Musk by ale neměl usnout na vavřínech.

letos pravidelně překonávala měsíční tržby prémiových elektromobilů, když chrlila sedany ze svého mnohamiliardového závodu otevřeného loni v prosinci v Šanghaji. Rok 2020 byl ale také rokem, kdy se ji snažili dohánět její soupeři. V roce 2021 bude šíře konkurenčního útoku, kterému čelí, větší než kdy jindy.

Klíčové pro trajektorii růstu a výnosů bude to, zda dokáže obhájit svůj náskok v Číně. Čínský trh s elektromobily převyšuje trh ostatních zemí a vlády mají v úmyslu v této expanzi pokračovat kvůli závazku omezit používání fosilních paliv. Osud Tesly v Číně také ukáže, zda se z ní může stát skutečně globální výrobce automobilů, což jsou ambice, na které investoři sází. Letos akcie této společnosti vzrostly téměř o 700 %.

Trio tamníchh šampionů (Nio, Xpeng a Li Auto) stojí v přední linií proti kalifornské společnosti z Palo Alto. Všechny tyto společnosti, s nimiž se obchoduje v USA, se těší podpoře vládních subjektů nebo internetových gigantů a rychle získávají fanoušky. Také jejich prodeje elektrických SUV, sedanů a crossoverů letos rostly a jejich akcie se svezly na vlně Tesly.

"Od června jste mohli vidět stálý růst prodejů společností Nio, Xpeng a Li," řekl Bill Russo, zakladatel a výkonný ředitel poradenské firmy Automobility v Šanghaji. "Dokážete zůstat konkurenceschopní s těmito rychle se rozvíjejícími společnostmi s velmi hlubokými kapsami podporovanými internetem?"

Čína je pro Teslu největším trhem po USA, přičemž prodeje v této asijské ekonomice letos dosáhly 120 000 kusů, podle místních registračních údajů. svou produkci v Šanghaji neustále zvyšuje, a tak by Čína v příštích letech mohla představovat větší část jejích tržeb a zisků.

Modely 3, které prodává v Číně, mají vyšší ziskové marže než její vozidla v USA a Evropě. Čína by tak mohla do začátku roku 2022 tvořit více než 40 % prodejů společnosti , uvedl analytik společnosti Wedbush Securities Dan Ives ve zprávě z 21. prosince . Nyní je to asi 20 %.

Expanzní tlak

Na svou příležitost u Tesly čeká Model Y, který má podle Muska potenciál překonat v prodejích všechna ostatní vyráběná vozidla. Tento crossover se již vyrábí v Kalifornii a jeho verze montovaná v Šanghaji se připravuje na finální regulační fázi, aby se mohl v Číně prodávat již příští rok. Začátkem prosince zachytily záběry dronů přibližně 40 vozidel Modelu Y, která vyjela z továrny a zabalena do ochranných krytů.

"Čína bude v roce 2021 i nadále podporovat globální růst Tesly, a to více než kdy jindy," uvedla v nedávné zprávě Sharon Li, analytička JL Warren.

Tato automobilka také rozšiřuje svůj geografický rozptyl a nedávno otevřela několik center v menších čínských městech, včetně měst Wej-fang a Lin-i v severovýchodní provincii Šan-tung. Mezitím posiluje své týmy pro vztahy s veřejností a vládou i v menších centrech, včetně Š'-ťia-čuang a Chaj-kchou.

také zahajuje místní výrobu nabíječek v Šanghaji v rámci úsilí o rozšíření své nabíjecí sítě do více měst. Společnost nedávno dokončila svou pětistou supernabíjecí stanici.



Přeplněné pole

Obchodní skupina China Passenger Car Association předpovídá, že v příštím roce prodá v této zemi až 280 000 vozidel. I když jde o působivý nárůst oproti roku 2020, stále jí zbývá dobýt více než 80 % trhu. PCA na rok 2021 předpovídá celkový prodej 1,7 milionu nových energetických vozidel.

To znamená, že místní prémiové značky Nio, Xpeng a Li jsou stále větší hrozbou - dohromady se tyto tři společnosti již blíží měsíčním prodejům Tesly. Dynamiku nabírají také společnosti SAIC-GM Wuling Automobile a BYD, které prodávají levnější elektromobily.

Nio, největší ze zmíněného čínského tria, neustále zvyšuje prodeje svých elektrických SUV, které prodává za cenu až o 40 % vyšší než je Model 3 od Tesly. Maloobchodní strategie společnosti zahrnuje klubovny s showroomy, salonky, pracovními prostorami, kiny a dokonce i aktivitami pro děti zákazníků. Snížení cen Tesly na začátku roku zvýšilo tlak, ale nemělo to velký dopad, uvedl generální ředitel společnosti Nio William Li.

"Neměli jsme žádný konkrétní dopad na náš příjem objednávek," řekl Li. "To dokazuje, že máme své vlastní jedinečné přednosti." Podobně i společnost Xpeng zaznamenala prudký růst prodejů, k čemuž přispěly nižší ceny než má . Tato společnost, která nabízí chytré funkce svých vozidel, získala tento měsíc 2,2 miliardy dolarů z prodeje dalších akcií.

"Rok 2020 bych nazval rokem jedna inteligentních trhů s elektromobily v Číně," řekl místopředseda společnosti Xpeng Brian Gu v telefonickém rozhovoru z 27. listopadu. "Vidíme opravdu dobrý prodej mnoha dobrých produktů."

Společný nepřítel

a její čínští soupeři však také čelí společné hrozbě: konvenčním výrobcům automobilů, kteří rychle přecházejí na elektrifikovaná auta. plánuje v Číně představit do roku 2023 osm elektrických modelů řady ID, a AG, výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz, uvedl na trh elektrické SUV EQC a v příštích letech plánuje rozšířit svoji nabídku čistě bateriových vozidel na nejméně 10. Zatímco jejich objemy elektromobilů v Číně jsou stále malé (dosud se nedostaly do Top 10) mají tito tradiční obři výhodu v rozsáhlých sítí prodejců, služeb a dodavatelského řetězce.

Čínská vláda mezitím dělá vše pro to, aby odlákala spotřebitele a klasické výrobce automobilů od benzinu pomocí dotací a omezení. Cílem je, aby vozidla s novými pohony představovala do roku 2025 20 % trhu, oproti současným přibližně 5 %.

Lu Bin, manažer fondu u čínské Bank a první kupující čínského Modelu 3, řekl, že když si v listopadu koupil nový elektromobil, rozhodl se pro prostornější model Li Auto. "Společnost měla časovou výhodu a ukázala cestu spotřebitelům," uvedl Russo. "Ale teď už je tu více možností."

Zdroj: Bloomberg