Perly týdne: Nástup hodnotových akcií, nebezpečný dolarový konsenzus a naše úřednické městečko

Dolarový konsenzus není vytesán do kamene, akcie ignorují politické tlaky v USA a je načase, aby vedle technologií také posiloval zbytek trhu. Nás zase neopouští plány na úřednické městečko.

Ve světě…



Nebezpečný dolarový konsenzus: Na trhu vládne konsenzus, podle kterého by dolar měl dál oslabovat. V minulém roce jeho slabost táhl i fundament v podobně úrokových sazeb, k tomu se nyní přidávají obavy z vyšší inflace, které se mimo jiné odráží i v cenách zlata. Pro Bloomberg Markets to uvedla měnová strategička Jane Foley z Rabobank. Dodala ale, že někdy je nebezpečné držet se konsenzu a krátkodobější epidemický a ekonomický výhled není zase tak pozitivní, takže by mohl nastat návrat investorů k méně rizikovým aktivům, což by dolaru navzdory očekávání prospělo.



Foley připomněla, že Fed nechce hýbat se sazbami ještě pár let a čeká utlumenou inflaci, podle jejího názoru ale trhy začínají mít poněkud odlišný názor a inflace se podle nich zvedne dříve, než čeká americká centrální banka. Oslabující dolar by tak mohl otočit i proto, že se začnou dříve zvedat nominální výnosy v USA. Nicméně strategička dodala, že není jasné, kdy by k tomu mohlo dojít, zda na konci letošního roku, či později.





Proč akcie politické turbulence nezajímají: Peter Oppenheimer je hlavním akciovým stratégem v a na Bloomberg Markets odpovídal na otázku, proč akciové trhy nijak nereflektují poslední dění na politické a společenské rovině v USA. Podle stratéga riziková aktiva již obecně podobným věcem nevěnují velkou pozornost, protože je nahoru táhne kombinace uvolněné monetární a fiskální politiky a očekávání ekonomického oživení. A s touto kombinací nic nedělá ani to, co vidíme v posledních dnech ohledně předávání prezidentské moci. Naopak, spíše roste pravděpodobnost další fiskální expanze.



Goldman Sachs také před několika dny přinesl přehled jednotlivých ukazatelů averze a náklonnosti k riziku. Podle oranžových bodů jsou trhy stále obecně riziku velmi nakloněny, nejvíce to je patrné na toku kapitálu na akciový trh, býčím sentimentu a na trhu s opcemi:



Krátkodobý boom, dlouhodobě dezinflace a méně potřásání rukou: David Kelly působí jako hlavní stratég v Asset Management a pro Bloomberg Markets uvedl, že oživení americké ekonomiky bude sílit, což pravděpodobně zvedne výnosy vládních obligací. Dlouhodobě se ale projevuje dezinflační trend, a to nejen v USA, ale celé světové ekonomice. Jediné, co by podle stratéga mohlo tento trend zvrátit, je masivní přerozdělení příjmů. Dlouhodobě totiž roste podíl na příjmech u bohatší části společnosti, která má ale menší sklon k utrácení. To se projevuje na poptávce a následně na zmíněné dezinflaci. Vyšší inflace se tedy podle stratéga vrátí jen v případě, že dojde k větší redistribuci příjmů a chudší část společnosti bude mít z čeho utrácet.



Ohledně pandemického vývoje Kelly řekl, že u podobných krizí se nejdříve věří, že se nic vážného nemůže přihodit a pak zase převládá názor, že bude ještě mnohem hůře. Příkladem mohla být i krize roku 2008, kdy nejdříve převládal postoj, že je vše v pořádku a pak se zase hovořilo o opakovaných recesích a krizích. Stratég si je pak podle svých slov jist, že pandemická situace se letos zlepší a lidé se vrátí k normálnímu životu, i když „si budeme méně často potřásat rukou“.





Směrem k hodnotovým akciím: Výsledky amerických voleb dělají vítěze ze sektoru zdravotní péče, prohrály naopak technologie. Pro Yahoo Finance to uvedl Allan Boomer ze společnosti Momentum Advisors. Nakonec podle něj nemusí dojít k tomu, že technologie budou čelit velkému vládnímu tlaku, ale i tak „je načase, aby si dobře vedl i zbytek trhu“. V roce 2020 totiž investoři podle Boomera ignorovali řadu ziskových firem a rok 2021 bude rokem, kdy budou sledovat i doposud zanedbávané části trhu a klást větší důraz na hodnotu.



Boomer zmínil například regionální banku Regions Financial s tím, že obecně jsou podle něj atraktivní akcie menších firem, ke kterým tato banka patří. Má 4% dividendový výnos a obchoduje se s poměrem tržní ceny k účetní hodnotě pod jednou. Momentum je u této akcie podle investora pozitivní a mělo by pokračovat. Boomer následně hovořil o Verizonu, který má „silnou rozvahu, vysoký dividendový výnos, za kterým stojí silné cash flow“.



Verizon má být příkladem „velmi důležité a zároveň velmi opomíjené akcie“ a disponuje infrastrukturou, která stojí za řadou technologických firem, které si doposud vedly velmi dobře. Takovou společností je například Zoom – ani ten nemá podle investora špatný výhled, ale je na něj upřena velká pozornost. Pokud někomu připadají atraktivní akcie, které souvisí s tím, že lidé by mohli stále trávit více času doma, je podle Boomera lepší například Peloton.



Hodnotovým akciím se v následujícím grafu věnuje o BofA, která porovnává jejich valuace s valuacemi akcií růstových firem. I když v posledních týdnech hodnota růst mírně dotáhla, stále se její valuace relativně k růstovým titulům pohybují extrémně nízko:



Podobnost s rokem 1999: V minulém roce platilo, že čím více kdo riskoval, o to větší zisky realizoval. A pokud ještě existovaly nějaké pochyby o tom, že s Fedem se nebojuje, tak ty padly. Takto hledí na vývoj v roce 2020 Steve Sosnick, který působí jako hlavní investiční stratég ve společnosti Interactive Brokers. V rozhovoru pro Yahoo Finance dále uvedl, že „pokud na to měl někdo žaludek“, tak vsadil na vyloženě riziková aktiva, jakými jsou , či kryptoměny, a vyplatilo se mu to. Stratég kvůli výše uvedenému vidí určitou podobnost s rokem 1999. V té době také došlo k první vlně „demokratizace investování“, protože i drobní investoři získali přímý přístup k obchodování. Loňský rok byl dalším krokem tímto směrem, protože retailoví investoři díky některým platformám získali ještě lehčí a levnější přístup na trh.



u nás doma...



U nás docela teplo: Eurostat porovnává evropské země podle toho, jaká část populace má problémy s vytápěním svého příbytku. Nejlépe jsou na tom z tohoto pohledu Švýcaři, kde jde jen o 0,3 % populace. My jsme na tom podle statistik podobně jako Nizozemci, či Dánové, protože u nás mají zmíněné problémy asi 3 % lidí:



Zdroj: Twitter





Úřednické městečko: Seznam.cz píše, že „státní úředníci podle zadání premiéra Andreje Babiše stále pracují na výstavbě komplexu pro 10 tisíc úředníků na okraji Prahy. Po dvou letech ale moc daleko nejsou“. Portál mimo jiné uvádí, že „co se po dvou letech vůbec nezměnilo, jsou nejasné propočty, jimiž premiér Babiš dokládá, že se úřednická čtvrť vyplatí.

Myšlenka je jasná: úředníci opustí 33 budov, vesměs na dobrých adresách v centru Prahy, kde je stát v nájmu, nebo které vlastní, ovšem jejichž údržba je drahá. Státní domy se prodají a výtěžek pokryje stavbu komplexu v Letňanech“.



Dosavadní odhady jsou „jen výpočty samotných státních úředníků. Celkem logicky: spuštění tohoto „kulového blesku“ je ještě tak vzdálené, že stát nechce utrácet za posudky expertů. Přesto ale těmito čísly premiér argumentuje, když mluví o výhodnosti investice,“ píše seznam.cz s tím, že „kdyby se právě teď začalo s kreslením plánů a všechno běželo bez komplikací, městečko by se otvíralo zhruba v roce 2041“.