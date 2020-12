Trump: Bidenovo vítězství se nestalo, je to nemožné

Výsledky prezidentských voleb jsou už dva týdny ve všech státech USA uzavřené a sbor volitelů určil jako nového prezidenta Joea Bidena, současná hlava státu Donald Trump se ale domnívá, že není možné, že byl poražen. Alespoň to tvrdí v dalším dlouhém videu zveřejněném na facebooku, kde opakuje dávno vyvrácené dezinformace o volebních nesrovnalostech a obviňuje úřady, média i digitální platformy ze spiknutí ve prospěch Bidena.



Trump se zjevně ani více než měsíc a půl po volbách nechystá veřejně akceptovat prohru, kvůli které neobhájil mandát jako první americký prezident od George Bushe staršího. Výsledek od počátku označuje za podvod, ačkoli volební orgány nenahlásily žádné výraznější problémy. Se svými obviněními Trump a jeho spojenci neuspěli u mnoha soudů včetně toho nejvyššího, prezidentovu snahu přesvědčit veřejnost o alternativní volební realitě to ale nezastavilo.



"Nestalo se to. (Biden) Nevyhrál. Bylo to naše drtivé vítězství," říká Trump ve skoro 14minutovém videu nahraném na facebook v noci na dnešek. Sociální síť k němu připojila poznámku, že "volební činitelé dodržují přísná pravidla a nenašli žádné důkazy o rozsáhlých podvodech". Příspěvek zároveň nasbíral přes 400.000 pozitivních reakcí.



Americký prezident jako důkaz nekalostí prezentoval mimo jiné to, že během sčítání hlasů postupně ztratil náskok v několika klíčových státech. Tento posun ve prospěch Bidena v Michiganu nebo Pensylvánii byl ovšem naprosto logický, neboť v daných případech se až později začaly započítávat hlasy z velkých měst a korespondenční hlasy, které více využívali voliči Demokratické strany.



Trump ovšem označil ztrátu svého náskoku za něco nemožného a zázračného. Příběh o svém vítězství opírá také o to, že ovládl několik okresů, které se v minulých volbách spolehlivě přikláněly k úspěšnému kandidátovi, podobně jako státy Ohio a Florida. Jeho porážka je prý "historicky, matematicky, politicky a logicky nemožná".



"Vyhráli jsme v těchto volbách o nádherný parník a lidé ve Spojených státech to ví," dodal Trump. Reportér televize CNN Daniel Dale, který se specializuje na kontrolu sporných tvrzení amerického prezidenta, na twitteru proslov klasifikoval jako příliš "pomatený a irelevantní" na to, aby jej podrobil "fact-checkingu".



Bidenovo vítězství už uznal i nejvlivnější republikán v Kongresu Mitch McConnell. Američtí zákonodárci proces potvrzování volebních výsledků uzavřou na začátku ledna a nová hlava státu se funkce ujme 20. ledna.