Bidenův stimul velikostí nepřekvapil, akcie na ústupu

Neoficiální informace o velikosti fiskálního balíku nového prezidenta Bidena byly zhruba správně, respektive oznámených 1,9 bilionu USD je u horní hranice odhadů. Ani tak ale představení rozpočtových plánů další pozitivní vlnu na akciích nezvedlo, neboť na očekávání takového kroku už trhy letos stihly slušně vyrůst.

Jak tomu často bývá, ceny šly nahoru na spekulacích, zatímco fakta vybídla k částečné realizaci krátkodobých zisků. S tím souvisí i zaměření na další, méně příznivé aspekty fiskální stimulace. Jednak se pozornost vrací k daním, jejichž zvýšení bude k osekání extrémních deficitů nakonec nezbytné, a které byly i součástí programu demokratického prezidenta. Toto nebezpečí asi není úplně bezprostřední, bude narůstat až v dalších letech, ale investoři ho při novoročním optimismu úplně hodili za hlavu. Druhé riziko pak tkví v nárůstu dluhopisových výnosů v důsledku větší nabídky těchto cenných papírů na trhu. S tím se zase pojí vyšší požadovaný výnos akcií a negativní dopady na valuace.

Co se ovšem týče centrální banky, ta se zatím bude stále snažit držet příznivé podmínky - k dalšímu utahování tržních podmínek přispívat nehodlá. Předseda Powell ujistil, že Fed nechce začít stahovat měnovou podporu příliš brzy. To ladí s předchozími prohlášeními i novou strategií sledování průměrné inflace, díky níž by centrální banka měla fakticky nechat inflaci nějaký čas nad 2 procenty.

Akcie v Evropě dnes dopoledne klesají zhruba o půl procenta, zatímco pokles amerických trhů by podle futures měl být mírnější. Co se týče dluhopisů, americké výnosy včera stihly narůst, načež tento pohyb trochu korigovaly. Evropské výnosy se vydávají lehce vzhůru pro změnu dnes. Eurodolar zatím nepředvádí nic zajímavého a klesl jen lehce pod 1,2140. Kurz koruny k euru se dál pohupuje mírně pod 26,20.

Závěr týdne nabídne výsledky tří velkých amerických bank, čímž se výsledková sezóna rozjede naplno. Krom toho je na události bohatý i makro kalendář. Obsahuje hlavně americké maloobchodní tržby. V očištěném vyjádření by měly za prosinec lehce klesnout. Na jednu stranu je síla poptávky během klíčového předvánočního období určitě důležitou informací, ovšem na stranu druhou mají investoři od "starých čísel" z loňského roku tendenci odhlížet. Navíc je tu předpoklad, že potenciálně slabší výdaje budou doháněny během letoška, zvláště pokud vláda spotřebitelům nadělí vyšší dávky. Celkově bychom tak ani od špatných čísel nečekali víc než přechodný dopad na tržní náladu. Dalšími daty budou průmyslová výroba a už lednový průzkum průmyslové aktivity v newyorské oblasti.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:37 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1445 -0.0029 26.1766 26.1306 CZK/USD 21.5385 0.1372 21.5845 21.4945 HUF/EUR 359.3118 -0.0419 360.1600 358.9100 PLN/EUR 4.5456 0.0766 4.5514 4.5368

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8580 -0.2349 7.8609 7.8410 JPY/EUR 125.8750 -0.2457 126.2099 125.6520 JPY/USD 103.6990 -0.1079 103.8545 103.6480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8894 0.2593 0.8896 0.8867 CHF/EUR 1.0777 -0.1631 1.0800 1.0766 NOK/EUR 10.3179 0.3036 10.3263 10.3032 SEK/EUR 10.1218 0.2302 10.1287 10.1025 USD/EUR 1.2138 -0.1399 1.2150 1.2120

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2912 0.4390 1.2938 1.2837 CAD/USD 1.2693 0.3970 1.2698 1.2636