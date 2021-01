Nord Stream 2 naráží na další těžkosti. Gazprom připouští možnost zrušení

Na další obtíže narazil v posledních dnech kontroverzní projekt výstavby plynovodu Nord Stream 2. Německé ekologické organizace se odvolaly proti rozhodnutí německého Spolkového úřadu pro lodní dopravu a hydrografii (BSH), které povolilo dřívější obnovení výstavby plynovodu Nord Stream 2 v německých vodách. Kvůli obavám z amerických sankcí se mezitím z projektu stáhlo několik firem, naposledy švýcarská pojišťovna. A ruský plynárenský gigant nejnověji připustil, že výstavba by mohla být kvůli různým obtížím zastavena nebo zrušena.

Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Podle Gazpromu, který je hlavním investorem projektu, je plynovod z 94 procent hotov. Zbývá ještě položit zhruba 150 kilometrů potrubí ve dvou paralelních liniích, tedy 75 kilometrů na každou linii. Ze zbývající části potrubí připadá asi 30 kilometrů na německé vody a 120 kilometrů na dánské vody.

Rozhodnutí německého spolkového úřadu BSH z pátku se týká výstavby plynovodu v německých vodách. Úřad schválil okamžité pokračování. Dřívější povolení připouštělo pokračování výstavby až od konce května. Německé organizace Deutsche Umwelthilfe a Naturschutzbund Deutschland se ale odvolaly.

Projekt byl koncem roku 2019 pozastaven, protože švýcarský offshore dodavatel Allseas pokládající potrubí odstoupil od projektu kvůli obavám ze sankcí. Práce byly obnoveny minulý měsíc, kdy byl položen krátký úsek potrubí v německých vodách. Hlavní práce se však ještě neobnovily.

V Dánsku měla podle dřívějších informací začít výstavba zbývající části plynovodu minulý týden. Německý list Handelsblatt s odvoláním na mluvčího projektu uvedl, že práce začnou později, podle Bloombergu by se měly rozběhnout za několik dní.

Hrozba sankcí ale nad firmami visí i nadále.

Zákon, který umožňuje uvalit sankce na podniky spojené s výstavbou Nord Stream 2, podepsal americký prezident Donald Trump předloni v prosinci. Firmy, které se projektu účastní, se obávají, že jim bude kvůli možným sankcím upřen přístup na americké trhy. Švýcarská pojišťovna Insurance Group je nejnovější firmou, která oznámila odchod z projektu. Přestane tak projektu poskytovat pojišťovací služby. Již dříve k podobnému závěru dospěly dánská strojírenská firma Ramboll a norský poskytovatel certifikací Det Norske Veritas Holding. Vazby s projektem podle Bloombergu údajně přerušila strojírenská firma Bilfinger.

Další ránu projekt dostal po zprávě listu Handelsblatt, že Spojené státy uvalí sankce na ruské plavidlo , které pokládá potrubí do moře, a jeho majitele ruskou firmu KVT-RUS. V platnost měly sankce vstoupit v úterý, napsal list bez udání zdroje. Je to poprvé, co Washington sankcemi nejen hrozí, ale skutečně je zavádí. Berlín vyjádřil nad plánem Washingtonu politování.

“Pro Nord Stream 2 je to velmi choulostivá doba,” říká Richard Morningstar, zakládající předseda Global Energy Center a bývalý americký velvyslanec při EU. “Události z poslední doby vytvářejí mnoho otazníků nad tím, zda bude Rusko schopno projekt dokončit,” citoval jej Bloomberg.

I když Německo taková tvrzení odmítá, Washington tvrdí, že EU bude kvůli plynovodu nepřiměřeně závislá na ruské energii, což prý podkope bezpečnost unie. Plynovod ale rozděluje i samotnou EU. Pobaltí a Polsko jej obecně považují za hrozbu. Rusko však považuje americké sankce na „pláštík“ americké snahy prodávat americký plyn. Od administrativy nastupujícího prezidenta USA Bidena se ale rychlé změny nečekají, podotýká server EurActiv. Antony Blinken, Bidenův kandidát na post ministra zahraničí, ale v úterý během svého slyšení k potvrzení do funkce prohlásil, že je “odhodlán udělat vše, co je možné, abychom zabránili” dokončení plynovodu.

Nová administrativa v USA může podle Bloombergu přijít s novou sadou sankcí, které byly schváleny už loni v rámci návrhu zákona o obraně. Podle Morningstara by dávalo smysl projekt na chvíli odložit. Vznikl by tak čas na konzultace, aby se zjistilo, jestli tu je řešení, které by eliminovalo veškeré hrozby plynovodu vůči evropské energetické bezpečnosti a chránilo zájmy Ukrajiny.

Samotný ale nejnověji připustil existenci rizika, že projekt za 11 miliard dolarů bude kvůli různým problémům, včetně politických tlaků, zastaven, nebo úplně zrušen.

"Při práci na velkých mezinárodních projektech, jako je plynovod Nord Stream 2, jsme čelili a možná se i nadále budeme setkávat s riziky kvůli změnám politických podmínek v různých regionech souvisejících s takovými projekty," uvedl v prospektu k prodeji eurobondů. "Za mimořádných okolností, včetně politického tlaku, mohou takové změny vést k pozastavení nebo ukončení projektu."

Gazprom je jako veřejně obchodovaná firma povinen před nabídkou dluhopisů na trhu v prospektu informovat investory o všech potenciálních rizicích. Pokud by byl projekt pozastaven či zrušen, mohou dodavatelé po firmě požadovat náhradu škod, pokuty, odškodné nebo jiné finanční náhrady.

Akcie společnosti Gazprom v úterý na burze Micex ztratily 2,2 %. Dnes dopoledne ale mířily nahoru. Letos (do úterý) jsou zatím vyšší o 4,9 %.

Trasa plynovodu Nord Stream:

