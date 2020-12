Rusko příští rok zredukuje státní pomoc ekonomice

Rusko v příštím roce zredukuje státní podporu ekonomice a bude sledovat růst nákladů na obsluhu státního dluhu, který se kvůli pandemii covidu-19 výrazně zvýšil, a propad cen ropy. Uvedl to dnes ministr financí Anton Siluanov.



Rusku docházejí možnosti, jak posílit veřejné finance. Letos uvolnilo rozpočtové pravidlo, které chrání ekonomiku před vnějšími šoky, což zemi umožnilo více než zdvojnásobit domácí půjčky, zvýšit některé daně a státní výdaje. Mimořádné státní výdaje na podporu ekonomiky letos dosáhnout 4,5 procenta hrubého domácího produktu. V příštím roce se však sníží na jedno procento HDP, řekl Siluanov novinářům.



Ministerstvo financí letos získalo z prodeje dluhopisů na domácím trhu téměř 5,3 bilionu rublů (1,5 bilionu Kč). Většinu dluhopisů koupily velké banky, což snížilo úroveň likvidity v mezibankovním systému. Poměr dluhu k HDP dosáhl 20 procent. To je úroveň, kterou ministerstvo nechce přesáhnout. Výdaje na obsluhu dluhu kvůli tomu mají v roce 2023 stoupnout na 1,4 bilionu rublů z letošních 800 miliard rublů.



Siluanov dodal, že Rusko neplánuje zvyšovat daně. To samé tvrdil i loni, nicméně nakonec nezabránil tomu, že Rusko letos zvýšilo daně pro některé sektory a Rusům vydělávajícím více než zhruba 67.800 USD (1,5 milionu Kč) ročně.



Oživení cen ropy však letos pomůže Rusku k nižšímu rozpočtovému deficitu. Ten má činit 3,9 procenta HDP místo původně odhadovaných 4,4 procenta, napsala agentura Reuters.