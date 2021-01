Akcie se zvedají, koruně pomohl výhled sazeb

Na trhu jsou dále smíšené zprávy kolem koronaviru či vakcín, přesto se evropské akciové trhy na rozdíl od asijských rychle zvedají po včerejším poklesu. Stoxx Europe 600 přidává necelé procento, zisky DAXu už se blíží 1,5 pct. Dluhopisy se pomalu vzdávají včera dobytých pozic, přičemž americký 10Y výnos stoupá zhruba o jeden bazický bod a německý zatím minimálně. Eurodolar se zvedl z denních minim a usazuje se u 1,2130. Ropa se snaží držet akcií a roste o 0,4 pct.

Moderna potvrdila to, co už výrobci vakcín dříve naznačovali: Její preparát je účinný i proti tzv. anglické a jihoafrické mutaci koronaviru. Naproti tomu svou snahu o vývoj vakcíny zastavil a stále jsou tu obavy, že proces očkování nebude dostatečně rychlý. Poslední kroky EU naznačují, že se do distribuce vakcín může vložit protekcionismus, tedy směrování dodávek primárně na domácí trh. WHO navíc varovala, že dosažení takové proočkovanosti, která by bránila šíření viru, je v nedohlednu.

Na programu dnes není příliš důležitých makrodat, ačkoli americká spotřebitelská důvěra za leden bude zajímavá. Hlavní pozornost zamíří k výsledkům firem jako , či Nextera, zastupující nyní oblíbený segment "zelených utilit".

Koruna se sice ráno dostala pod tlak, ale vrátila se do prostoru kolem 26,10 po komentáři guvernéra Rusnoka. Ten uvedl, že vývoj českých úrokových sazeb by měl v zásadě být v souladu s prognózou, jen se bude lišit v načasování. Pro letošek tak vidí jako možné žádné, jedno i dvojí zvýšení sazeb. Současná tržní očekávání jsou nastavena na řadu měsíců stability, po kterém by mohlo následovat opatrné zvyšování. Dvě zvýšení ještě letos sice prognóze neodporují, ale pro trh by šlo o překvapení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:15 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1188 -0.1138 26.2182 26.0856 CZK/USD 21.5315 -0.0232 21.6440 21.5035 HUF/EUR 358.6550 0.4173 359.2476 357.4944 PLN/EUR 4.5492 0.2066 4.5560 4.5372

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8506 -0.2139 7.8595 7.8406 JPY/EUR 125.8940 -0.0639 126.0430 125.6871 JPY/USD 103.7845 0.0169 103.8300 103.7200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8885 0.0445 0.8906 0.8875 CHF/EUR 1.0785 0.0264 1.0788 1.0769 NOK/EUR 10.3918 0.1291 10.4451 10.3713 SEK/EUR 10.0891 0.1768 10.0918 10.0544 USD/EUR 1.2130 -0.0795 1.2146 1.2108

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2995 0.2079 1.3041 1.2958 CAD/USD 1.2750 0.0282 1.2783 1.2743