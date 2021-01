Rozbřesk: Nové kmeny koronaviru udržují trhy v napětí

Investoři zatím přes velice dobrý start americké výsledkové sezóny zůstávají opatrní. Poslední zprávy o prudkém růstu tržeb Microsoftu tak širší trhy neovlivňují. Hlavním důvodem šířící se “tržní skepse” jsou obavy z nových kmenů koronaviru. Trhům nejde tolik ani o to, že jsou nakažlivější a pravděpodobně povedou k výraznějšímu omezení ekonomického života v nejbližších týdnech. Potíž je spíš s tím, že také mohou být více odolné vůči schváleným vakcínám.

A nejistotu spojenou s vakcínou mají trhy daleko větší problém strávit. Pro trhy není až takovým problémem, že se aktuálně zpožďuje výroba a některé dodávky vakcíny (pokud se jedná o několik týdnů). Potíž by byla, kdyby padl celý pozitivní příběh o finálním uvolnění vládních nařízení díky vakcíně na konci letošního jara (v průběhu května až června) a trhy začaly hrát negativní příběh o “letní covid pauze a nové podzimní vlně” v roce 2021. A nové kmeny koronaviru bohužel tyto obavy jen podporují - firma Moderna již narychlo začíná testovat novou vakcínu odolnější vůči jihoafrické variantě viru. Navíc není jasné, jaké nové kmeny se ještě v nejbližších měsících objeví na scéně. Opatrnost trhů tedy dává smysl.



Uvidíme, zda trochu optimismu na trhy dnes nepřilijí výsledky dalších technologických gigantů - včetně Applu Tesly a Facebooku - a americký Fed. Žádná nová opatření ani revoluční změnu komunikace od Fedu sice nečekáme. Šéf Fedu Jeremy Powell by však měl jasně vyvrátit spekulace o “změně směru” měnové politiky jako reakci na připravovaný masivní rozpočtový stimul nové demokratické administrativy.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v těsné blízkosti 26,00 EUR/CZK. Více než váhavé výkony akciových trhů a prázdný domácí kalendář ji v posledních dnech zajímal slabší americký dolar. Ten však ve světle sílící nejistoty kolem očkování (viz úvodník) pravděpodobně nebude dostatečným důvodem pro další rychlé zisky.



Zahraniční forex

Eurodolar zaujal před večerním zasedáním Fedu vyčkávací pozici pod hladinou 1,22. Fed politiku dnes měnit nijak nebude, ale očekávejme, že se šéf centrální banky Powell bude na on-line tiskové konferenci držet v holubičím módu. Trhu bude chtít zřejmě zdůraznit, že úvahy o utlumování měnové expanze jsou velmi předčasné a to bez ohledu na připravovaný fiskální balík.

Maďarský forint včera mírně oslabil a to přesto, že zasedání MNB vyznělo poměrněrně neutrálně. MNB zopakovala, že nehodlá jít s úrokovými sazbami na nulu a zmínila, že bude sledovat inflační vývoj.