Stejné podmínky pro retailové investory i hedge fondy

Co způsobilo „dokonalou bouři na akciích GameStop“, kde proti sobě stojí velcí hráči se svými krátkými pozicemi a množství zejména retailových investorů, kteří akcie nakoupili s cílem profitovat na pozicích první skupiny? Na tuto otázku na Bloomberg Finance odpovídal prezident Financial Insyghts Peter Atwater, podle kterého se k něčemu takovému schylovalo již několik let. Už v minulosti se totiž objevovaly případy, kdy lidé koordinovali svůj postup na sociálních sítích. Kupovali tak například opce na akcie, u kterých bylo největší množství krátkých pozic. Postupně pak rostla důvěra tohoto davu v jeho vlastní sílu a schopnosti.



Měli by na podobné situace, kdy sociální sítě prudce hýbou s cenou nějaké akcie, reagovat regulátoři? Atwater si v první řadě není jistý, že takové situace jsou nutně něčím špatným. Regulátoři pak podle jeho zkušeností jednají podle sentimentu. V tomto případě by to znamenalo, že začnou reagovat až ve chvíli, kdy podobné organizované masové chování investorů začne budit široké obavy o bezpečnost investování. Jenže to už by bylo pozdě a regulátoři by „hasili požár, který ale už sám od sebe uhasíná.“



Trh nyní podle experta není ani tak v jedné velké bublině jako v sérii lokálních bublin a iracionalit. Celkově je na něm pak patrná energie typická pro konec cyklu, míní Atwater. Ohledně sociální sítě Reddit, která hraje při současném dění na trhu významnou roli, pak uvedl, že vše začalo tím, že se zde i na jiných sítích potkávali lidé, kteří brali investice jako hru. Postupně se začal objevovat významný prvek hamižnosti a nyní se objevuje frustrace, závist a podobné emoce. Ty jsou odrazem toho, že oživení ekonomiky má tvar „K“, tedy že část společnosti z něj těží, ale nemalá část zůstává pozadu.



Anthony Pompliano z Morgan Creek Digital Assets hovořil o současné situaci kolem sociálních sítí, investování a zásahů regulátorů na CNBC. Podle jeho názoru je řada lidí frustrována tím, že klesá hodnota dolaru či jejich úspor a našli to, co podle nich byly dobré investiční příležitosti na akciích, které čelily velkému prodejnímu tlaku. Jenže nyní kvůli tomu, že systém není férový, je jim upírána i tato příležitost tím, že se do celé věci vkládá regulátor a nefunguje skutečně svobodný trh. Přitom by mělo platit, že pokud někdo na něco vsadí své peníze a situaci odhadne špatně, prostě prodělá. Bez ohledu na to, o koho jde.



Pompliano poukázal na to, že podle řady názorů trh ke svému dravému fungování potřebuje investory, kteří by otevírali krátké pozice a sázeli na pokles ceny akcií. Ti podle tohoto pohledu fungují jako zdravá protiváha akciovým býkům. Jenže podle odborníka je stejně tak zdravou součástí akciového trhu drobný investor. Ten zase představuje důležitou protiváhu celé Wall Street a ukázalo se to mimo jiné na akciích Tesly či na zmíněné GameStop. „Možná bychom si měli přestat myslet, že retail je hloupý, tak, jak v to věří Wall Street,“ uvedl Pompliano s tím, že je třeba „otevřít trhy a nechat retail konkurovat hedge fondům“.



Odborník míní, že na trh přichází mladá generace, která se domnívá, že systém stojí proti ní a nechce ji nechat vyhrát. Bude se tak přesouvat na decentralizované digitální platformy, kde nebude omezována. Nemalá část populace chce totiž „skutečný kapitalismus“ a „ten najde, a to v decentralizovaném digitálním světě,“ uvedl Pompliano.



Zdroj: CNBC, Bloomberg Finance