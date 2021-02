Akcie drží směr vzhůru, zatímco stříbro rychle splasklo

Včerejšek znamenal návrat růstu na hlavní akciové trhy a dnešní ráno to jenom potvrzuje, když klíčové indexy v Evropě rychle stoupají, Stoxx Europe 600 je +1,2 pct, nejlepší CAC 40 dokonce +1,8 pct. Investoři se začali houfně vracet do technologií, ale současně se vzhůru rozjel průmysl, cyklická spotřeba i další sektory.

Naproti tomu ale ochladl zájem o stříbro, které spadlo a pokračuje dolů i dnes. Nad páteční úrovní je už jen 2 procenta. Vypadá to tedy, že nákupní vlna je pryč, a zisky sčítají jen kupci, kteří byli na jejím začátku. Ani Gamestopu se nedaří a jeho cena míří dál dolů i po propadu ve včerejších obchodních hodinách.

Zatím není dost dat na nějakou statistickou analýzu, ale z našeho pohledu se tu rýsuje zajímavý vzorec. Když se peníze davově tlačí do momentálně populárních aktiv, ta tradiční výkonnostně zaostávají, a naopak. Mechanicky by šlo o přelévání prostředků mezi těmito aktivy, ale také jejich stahování do hotovosti v případě, kdy vlna retailových nákupů zvedne nejistotu na trhu.

Samozřejmě ale mohly zafungovat i další faktory, takže teprve uvidíme, jak se daný vzorec na trhu upevní. V pozadí například stále stojí témata koronaviru, rychlosti oživení a fiskální podpory. Zatímco v posledních dnech z této strany trh dostával spíše důvody k obavám, nyní se investoři zklidnili díky pokračujícímu očkování a ústupu nákazy v zámoří i nadějným zprávám kolem fiskálního stimulu. Zde ovšem nálada může zůstat dost vrtkavá.

Dluhopisy se dnes dopoledne dostaly pod tlak a 10Y výnosy v USA či Německu rostou asi o 2 bazické body. Eurodolar zůstává níž a obchoduje se na 1,2070. Ropa přidává přes procento.

Korunu ráno povzbudil nečekaně dobrý výkon české ekonomiky v posledním loňském kvartále. Namísto poklesu dokázalo HDP mírně stoupnout. Koruna své zisky následně koriguje a obchoduje se na 25,92 za euro, ale pozitivní sentiment ve světě by jí mohl dnes svědčit. Hlavní událostí na obzoru je zasedání ČNB a pro korunu bude důležitá otázka, jak hlasitě banka bude mluvit o možnosti budoucího růstu sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.9303 -0.1239 25.9633 25.8633 CZK/USD 21.4895 -0.1487 21.5185 21.4040 HUF/EUR 355.0850 -0.3229 357.1136 354.7629 PLN/EUR 4.5023 -0.2019 4.5167 4.4985

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7861 -0.2138 7.8134 7.7812 JPY/EUR 126.6110 -0.1805 126.8425 126.5700 JPY/USD 104.9205 -0.0353 105.0220 104.8510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8816 -0.1252 0.8830 0.8808 CHF/EUR 1.0814 -0.0887 1.0835 1.0809 NOK/EUR 10.3517 -0.2338 10.3789 10.3288 SEK/EUR 10.1553 -0.0869 10.1713 10.1396 USD/EUR 1.2067 0.0398 1.2088 1.2062

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3123 0.0919 1.3153 1.3051 CAD/USD 1.2792 -0.4758 1.2858 1.2783