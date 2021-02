Eurodolar pod 1,20, koruna se připravuje na ČNB

Čtvrteční dopoledne je na evropských akciových trzích ve znamení lehkého růstu - vyjádřením panevropského Stoxx Europe 600 o 0,2 procenta. Asijským trhům se nedařilo, když zde probleskávají obavy z toho, že Čína možná bude chtít přitvrdit měnové podmínky. Na západ ovšem tyto obavy zatím příliš nepronikají.



Tématem jsou firemní výsledky, rychlost oživení či zaostávání Evropy za USA v očkování. Do hry se už v menší míře může vrátit kauza Gamestop, neboť na dnešek je naplánovaná schůzka ministryně Yellenové s americkými regulátory k poslednímu dění na této i podobných akciích. Do hledáčku investorů se může částečně dostat ekonomika, a to ne kvůli dnešním americkým objednávkám zboží dlouhodobé spotřeby, jako spíše zítřejší zprávě z trhu práce. Poslední indikace jdou příznivé a data tak mohou zlepšit představy o oživení i inflačních tlacích.

Tlak na dluhopisy prozatím polevuje a výnosy se na hlavních trzích posunuly nevýrazně a spíše dolů. Zlato i stříbro dnes padají. Eurodolar se už dostal pod 1,2000. Rýsující se politické řešení v Itálii společné měně nepomohlo a dnes už efekt nevidíme ani na akciích. Spíše se stále více dostává do popředí, že eurozóna zaostává v očkování, což si vybere daň na ekonomice skrze delší trvání restrikcí.

Koruna před zasedáním ČNB drží své zisky a vůči euru se obchoduje u 25,90. Výhled růstu úrokových sazeb je pro domácí měnu jednoznačnou podporou. K ziskům zřejmě pomáhají sázky na to, že i v nové prognóze zůstane výhled utahování politiky, ačkoli podle nás už ne tak rychlý jako v té minulé. Vzhledem k tomu, že signály o možném růstu sazeb hrozí poslat kurz na ještě silnější úrovně a že tento způsob zpřísňování měnových podmínek není preferovaný, si myslíme, že se guvernér Rusnok v komentáři bude snažit očekávání pokud možno dál neživit. Čekáme tedy potvrzení, že příští pohyb sazeb bude nejspíš vzhůru, ale také upozornění, že k němu asi dojde později a může být menšího rozsahu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.9203 0.0959 25.9289 25.8707 CZK/USD 21.6190 0.4624 21.6210 21.4845 HUF/EUR 355.8800 0.2056 356.0648 355.3700 PLN/EUR 4.4976 0.2937 4.4996 4.4806

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7479 -0.3354 7.7811 7.7443 JPY/EUR 126.1170 -0.0674 126.4791 126.1000 JPY/USD 105.2190 0.1390 105.2900 105.1440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8820 0.0011 0.8841 0.8818 CHF/EUR 1.0812 -0.0647 1.0825 1.0809 NOK/EUR 10.3398 0.0368 10.3471 10.3222 SEK/EUR 10.1271 0.0730 10.1287 10.1093 USD/EUR 1.1986 -0.2040 1.2043 1.1983

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3106 -0.1311 1.3125 1.3074 CAD/USD 1.2805 0.1615 1.2811 1.2777