Biden je připraven ke kompromisu o jednání koronavirové pomoci

Americký prezident Joe Biden je ochoten ke kompromisu při jednání o balíku pomoci Američanům v době epidemie nemoci covid-19, ale trvá na tom, že je třeba rozhodnout rychle. V sázce je suma 1,9 bilionu dolarů (41 bilionu korun), které prosazuje Biden, avšak republikáni ji považují za přemrštěnou.



Prezident USA včera prohlásil, že je připraven ke kompromisu v přísnějším výběru lidí, kteří budou mít nárok na jednorázovou přímou pomoc. Trvá na tom, že suma 1400 dolarů musí zůstat zachována, avšak je ochoten přijmout výhrady k výběru těch, kdo na ni budou mít nárok.



"Stůjme při sobě, podržím vás a doufám, že vy podržíte mne," řekl Biden na jednání s demokraty ze Sněmovny reprezentantů. Kladl důraz na to, aby byla pomoc schválena rychle, a zmínil se o rostoucích počtech sebevražd a horšící se situaci mezi narkomany v době epidemie.



Demokraté vyjednávají o přednostním přijetí rozsáhlé pomoci v době pandemie, ale jeden z hlavních sporných bodů při jednání s republikány je slib o 1400 dolarech přímé pomoci. I někteří z demokratů prosazují přísnější kritérium pro výběr příjemců na základě jejich příjmů.



Biden v pondělí o balíku pomoci jednal s republikánskými senátory. Ti navrhují celkovou sumu snížit na 618 miliard dolarů, což Biden nepovažuje za dostatečné.



Včera přijal i zástupce demokratů v Senátu a jejich vůdce Chuck Schumer řekl, že se shodli potřebě odvážného a důrazného postupu. "Nemůžeme se loudat, nemůžeme to oddalovat ani drobit, protože lidé mají velké problémy a my jim můžeme hodně pomoci," řekl Schumer.



Bidenova mluvčí Jen Psakiová před novináři republikány za jejich návrh snížit balík pomoci na 618 miliard dolarů ostře kritizovala. Nezaměstnaní Američané by podle ní dostávali méně peněz a přineslo by to další nejistotu.



Psakiová řeka, že ze včerejšího jednání v Bílém domě mezi prezidentem a demokraty vzešla dohoda na využití navrhované pomoci téměř dvou bilionů dolarů k přímé pomoci jednotlivcům, k vyčlenění dostatku peněz na vakcíny a na pomoc těm, jimž hrozí, že vypadnou z banky potravinové pomoci.