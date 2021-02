Rozbřesk: ČNB pravděpodobně ponechá růst sazeb v tomto roce ve hře

V tomto týdnu nás čeká první letošní zasedání centrální banky. Od uplynulé listopadové prognózy pandemie začala dopadat na ekonomiku ještě tvrději. Soudě podle indexu mobility mapujícího pohyb obyvatel v obchodech a dopravě došlo po prosincovém rozvolnění opět k prudkému ochlazení podmínek v oblasti služeb. Nejvíce zranitelné vedle pohostinství, hoteliérství a kultury, zůstávají podle našich odhadů obchody s oděvy a textilem a obecně menší kamenné prodejny.



Tvrdé podmínky na začátku roku a pomalejší rozjezd očkování ale pravděpodobně zatím nepovedou k výraznějším změnám v odhadu růstu pro tento rok. Centrální bankéři byli již v listopadu ve svých odhadech hodně konzervativní a sázeli na velice opatrné oživení ”pouze” o 1,7 % (náš odhad 2,7 %).



Co se však od listopadu změnilo výrazněji je dynamika kurzu koruny. Centrální banka počítala v listopadu s tím, že se na začátku nového roku bude pohybovat v okolí 27,00 EUR/CZK. Realita je však docela jiná a koruna se na vlně globálního optimismu spojovaného s vakcínou posunula až do blízkosti 26,00 EUR/CZK. Silnější česká měna by měla být hlavním důvodem, proč nová prognóza pravděpodobně bude ukazovat na pomalejší růst úrokových sazeb v tomto roce.



Dalším argumentem, proč se do růstu sazeb nijak “nehnat”, může být pro některé centrální bankéře samozřejmě také vysoká nejistota spojená s prognózou a možná i nižší prosincová inflace. Ta byla o sedm desetin procentního bodu nižší, než předpokládala prognóza. Ovšem z velké části kvůli nižším cenám potravin. Jádrová inflace zůstává poblíž historických maxim a zprávy o zpožďujících se subdodávkách a raketovém růstu cen mezinárodní přepravy zatím vyznívají spíše pro-inflačně…



Sečteno podtrženo, centrální banka pravděpodobně bude dál jasně komunikovat, že další krok bude směrem k vyšším sazbám…, jen se toho slovy guvernéra Rusnoka vůbec nemusíme dočkat v tomto roce.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává na dostřel od 26,00 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy. Pokud se v tomto týdnu vylepší nálada na globálních akciových trzích (například díky výsledkové sezóně), může se koruna pokusit otestovat klíčovou technickou bariéru. Navíc ČNB pravděpodobně dál ponechá ve hře růst sazeb v tomto roce, což se koruně také může líbit...



Zahraniční forex

Kombinace relativně dobrých ekonomických zpráv a smíšený sentiment na akciových trzích nedovoluje eurodolaru pomýšlet na býčí choutky, jež byly patrně na přelomu roku.



Začíná týden série atraktivních makroekonomických dat počínaje dnešními indexy PMI v Evropě a ISM v USA. Zejména ISM z amerického průmyslu může být zajímavé číslo v kontextu pokračujícího procesu vakcinace a cenových tlaků generovaných globálním nedostatkem čipů.



Ropa a zlato

Organizace OPEC v lednu navýšila těžbu ropy na více jak 25,5 mil barelů černého zlata denně, ale cílem kartelu je pro letošek omezení dodávek, což by mělo mít za následek zvyšování ceny komodity. Západotexaská lehká ropa WTI klesla o 0,3 % na 52,2 USD za barel. Drahý kov se obchodoval o 0,4 % výše za 1850 USD za unci.