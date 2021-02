Jižní Korea chce vybudovat největší větrnou elektrárnu na moři

Jižní Korea představila plány na vybudování největší větrné elektrárny na moři. Projekt za 48,5 bilionu wonů (930 miliard Kč) bude u jihozápadního pobřeží země a hotov by měl být do roku 2030. Maximální kapacitu Korea plánuje 8,2 gigawattu (GW), což je sedmkrát více, než jakou má nynější světová jednička. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Projekt je součástí plánu prezidenta Mun Če-ina snížit závislost čtvrté největší ekonomiky Asie na fosilních palivech a učinit zemi uhlíkově neutrální do roku 2050. Zvýší také v zemi do roku 2030 celkovou kapacitu výroby elektřiny z větru na 16,5 GW z nynějších 1,67 GW.



Na projektu se podílí 33 různých subjektů, mimo jiné regionální vlády, elektrárenská společnost KEPCO nebo firmy SK E&S, Hanwha Engineering & Construction, Doosan Heavy Industries & Construction, CS Wind a Samkang M&T. Vláda poskytne na projekt 900 miliard wonů (přes 17 miliard Kč).



Předpokládaná kapacita 8,2 gigawattu představuje podle vládních úředníků energii produkovanou šesti jadernými reaktory. Pro srovnání, česká jaderná elektrárna Temelín má instalovanou kapacitu téměř 2,2 GW.



V současnosti je největší větrnou elektrárnou na moři britská Hornsea 1. Její instalovaná kapacita činí 1,12 GW.



V současnosti má na výrobě elektřiny v Jižní Koreji zhruba 40procentní podíl uhlí, které ale země musí dovážet. Korea má také 24 jaderných elektráren, do roku 2034 ale chce jejich počet snížit na 17.