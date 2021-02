SoftBank díky svému investičnímu fondu zdvacetinásobila zisk

Japonská technologická a investiční skupina SoftBank Group díky investicím do začínajících firem zvýšila čistý zisk na více než dvacetinásobek. Ve třetím čtvrtletí svého finančního roku vydělala 1,2 bilionu jenů (244 miliard Kč) ve srovnání s částkou 55 miliard jenů o rok dříve. Její hlavní fond Vision Fund těžil především z růstu kurzů technologických firem, do nichž investoval. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Akcie Softbank dnes rostou o 4,5 %.





V prvních devíti měsících finančního roku, který se uzavře 31. března, čistý zisk skupiny činil tři biliony jenů. Meziročně se tak zešestinásobil. Tržby se ve stejném období zvedly o 6,1 procenta na 4,14 bilionu jenů (840 miliard Kč).



Odhad hospodářského výsledku za celý rok SoftBank nezveřejnila. V minulém finančním roce se kvůli ztrátě hodnoty svých podílů v důsledku koronavirové krize propadla hluboko do červených čísel - čistá ztráta činila 962 miliard jenů. Světové akciové trhy se ale navzdory pandemii výrazně zotavily.

Zdroj: ČTK, Patria