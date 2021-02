Maersk se loučí s loděmi poháněnými výhradně fosilními palivy

Společnost změnu oznámila tři měsíce poté, co Mezinárodní námořní organizace (IMO), tedy hlavní regulátor lodní dopravy, stanovila snížení emisí uhlíku v odvětví o 40 procent do roku 2030. Některé země a nevládní organizace tento cíl považují za nedostatečný, neodpovídá podle nich závazkům pařížské smlouvy o klimatu. Cílem této dohody je udržet růst globální teploty kolem 1,5 stupně oproti předindustriálnímu období."Pokud to neuděláme, za deset let nám hrozí, že ztratíme na významu," řekl o přerodu flotily viceprezident Maersku Morten Bo Christiansen, který ve firmě zároveň odpovídá za dekarbonizaci. "I naši zákazníci potřebují, abychom tak učinili," dodal.Zkapalněný zemní plyn (LNG) součástí strategie Maersku není. "Další fosilní palivo nepotřebujeme," řekl Christiansen.Zhruba polovina největších zákazníků Maersku zpřísnila svým dodavatelským řetězcům emisní cíle, nebo tak brzy učiní. Dánský dopravce chce dosáhnout bezemisního provozu do roku 2050.Ačkoliv nové lodě Maersku bude moci pohánět fosilní palivo s velmi nízkým obsahem síry, společnost se bude podle Christiansena snažit používat paliva bez uhlíkové stopy, i když jsou dražší než ropné produkty. I kdyby se cena paliva námořních lodí zdvojnásobila, cena televize s plochou obrazovkou by se v obchodech zvýšila maximálně o jeden dolar , řekl viceprezident Maersku.Zhruba 90 procent světového obchodu využívá k přepravě zboží lodě. Sektor námořní dopravy do ovzduší vypouští stejné množství oxidu uhličitého jako Německo a Francie dohromady.