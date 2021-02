Studie: Celosvětové dividendy by letos mohly růst. Loni jejich výplatu srazil covid

Celosvětové dividendy by se v letošním roce mohly zvýšit až o pět procent. Ukazuje to studie investiční společnosti Janus Henderson, na kterou se dnes odvolává agentura Reuters. Loni pandemie covidu-19 způsobila, že dividendy klesly nejvýrazněji od globální finanční krize před více než deseti lety.



Objem peněz, které loni firmy vyplatily akcionářům, se podle studie propadl o 12,2 procenta na 1,26 bilionu dolarů (27 bilionů Kč), píše server CNBC. Ke snížení dividend přikročila každá pátá společnost a každá osmá firma výplatu dividend zcela zrušila.



V období od dubna do prosince podniky podle údajů společnosti Janus Henderson snížily dividendy celkově o 220 miliard dolarů (4,7 bilionu Kč). Snižování dividend však bylo méně dramatické, než se předpokládalo. Janus Henderson v srpnu tento rozsah odhadoval na 400 miliard dolarů, tedy téměř dvojnásobek skutečného výsledku.



Evropské dividendy bez zahrnutí Británie loni klesly o 28,4 procenta na 171,6 miliardy dolarů. "To bylo pro Evropu nejnižší číslo minimálně od roku 2009," uvádí Janus Henderson. V Severní Americe se naopak dividendy o 2,6 procenta zvýšily a dosáhly rekordního objemu 549 miliard USD.



Nová studie společnosti Janus Henderson letos v optimistickém scénáři počítá s pětiprocentním růstem dividend. Zároveň však upozorňuje, že v případě nejhoršího scénáře by dividendy mohly až o dvě procenta klesnout.



"Je dost pravděpodobné, že podniky letos budou vyplácet zvláštní dividendy, a využijí tak vysoký objem hotovosti ke kompenzaci části loňského poklesu (dividend)," uvedla firma.



Za oživením celkových dividend by podle studie měly stát zejména bankovní společnosti, protože Evropská centrální banka (ECB) i britská centrální banka zmírnily restrikce pro výplatu dividend ve finančním sektoru. Centrální banky tyto restrikce zavedly za první vlny koronaviru kvůli hrozbě vzestupu objemu nesplácených úvěrů.